De 10 dingen die je beter niet op je datingprofiel kan zetten als je een vrouw bent

Nou, daar is-tie dan: mijn column over de zaken waarop mannen afknappen op de datingprofielen van vrouwen. Heeft even geduurd, want er kwam steeds iets tussen – de lente en Roald Dahl om precies te zijn. Maar deze week gaan we het dan eindelijk meemaken.

Er waren op Twitter nog wel wat bedenkingen tegen het onderwerp. Van de categorie ‘Laat vrouwen toch gewoon zichzelf zijn’. Maar toen dacht ik: 1. Ik ga vrouwen niet afkraken maar tips geven, en 2. Als we mannenprofielen genadeloos mogen fileren, mag dat ook met de vrouwenprofielen. Ja toch, emancipatie hallo, nou dan. Komen ze.

1

Elke avond met een wijntje op de bank is geen hobby, dat is een drankprobleem.

Net als schrijven dat je van een ‘goed glas wijn’ houdt. Dat klinkt ook alsof je het met jerrycans naar binnen giet.

Schrijf, als je geen alcoholist bent, dus liever: „een glas goede wijn”, of schrijf in het tegenovergestelde geval: „in het bezit van een Gall en Gall-premium- abonnement”. Dan is het functioneel.

2

Netflix is ook geen hobby.

Tenzij je met netflixen iets anders bedoelt – met een aubergine-emoji. Maar even serieus, zo schreven mannen op Twitter: als je leven buiten je werk uit niets anders bestaat dan het aaien van een kat, het met een glas wijn naar series kijken, „terrasjes pakken” en met „dinnetjes dansjes en drankjes doen” – hier schaamde ik me even voor mijn seksegenoten – schrijf dan gewoon dat je geen hobby’s hebt. Dat is helemaal prima én overzichtelijker.

3

Een soulmate is iets dat je van élkaar kunt worden, niet iets wat je op de eerste date als eis op tafel legt.

Ook gezien op een vrouwenprofiel, schreef een man: „Ik wil in je armen sterven” en „Ik zoek iemand voor de laatste helft”. Hahahaha. Dat is best heftig voor een eerste date, een beetje van het niveau ‘in trouwjurk verschijnen’. Heb iets meer geduld.

4

Schrijf op je profiel ook geen trauma’s van je af, vinden mannen.

Bijvoorbeeld dat je ‘GEEN ZUINIGE MAN’ zoekt. Of: ‘GEEN VREEMDGANGER’ – inderdaad met kapitalen. Wat ook vaak voorkomt: „Ik heb mijn rugzakje op orde, jij ook?” Waardoor veel mannen denken dat ze een enorme puinhoop op hun bord krijgen. „Geen zin in gedoe” is ook een afknapper. „Want als íéts gedoe is, is het wel een relatie”, schreef een man. Haha. Goeie.

5

Veel vrouwen zoeken een man met een strak lijf – dat maakt de wat dikkere man onzeker.

„Ze zoeken nooit eens een gezellige dikke vent die wél tijd heeft om te stofzuigen omdat hij niet het hele weekend aan het draven of fietsen is”, schreef er één. Is wel zo.

6

Dan de waarschuwingen ‘geen ONS en FWB’ – geen onenightstands en friends with benefits – die veel dames geven.

Lieve vrouwen, we snappen dat jullie gekwetst zijn in eerdere relaties, schreef een man. Maar als je dat al meteen in je profiel duidelijk maakt, denken we dat je frigide bent. Ik geef het maar even door!

7

Ook de opmerking: „Ik geniet van de kleine dingen” vinden mannen lastig.

Want hoe klein is klein? Een paperclip? Een huismijt? Een schaamhaar? Veel mannen schreven dat ze meer duidelijkheid willen.

Wat betekent het bijvoorbeeld als vrouwen zeggen: „Ik hou van knuffelen”, of dat ze „een teddybeer” zoeken, schreef een wanhopige man. „Bedoelen ze dan seks?” Of als ze van „gezelligheid houden” – is dat met je tenen in een bad piranha’s of in een kring in een verjaardag? En wat als ze „aan zelfontwikkeling doen”? „Zelfontwikkeling doe je in een donkere kamer met analoge fotografie”, vond een man – toch?

8

Dan de foto’s!

Groepsfoto’s bijvoorbeeld „waarop wij moeten uitvogelen wie jij bent”, duckfaces, snapchatfilters, zonnebrillen, „die eeuwige Brooklyn Bridge”, wintersport, foto’s van 15 jaar terug, of die met doorgekraste exen.

Foto’s waarop vrouwen van achteren gefotografeerd zijn, dromerig starend naar een zonsondergang. Of de sufste, vinden veel mannen: foto’s van blote benen en tenen op een strandbed! Kap daarmee! Tenzij je een voetenfetisjist zoekt natuurlijk, dan heb ik niks gezegd.

9

En dan zijn er nog de ‘Ik hou van lekker eten en leuke dingen doen’- types.

De dames van „shoppen is me passie, me kindjes en me hondjes”. De hordes voor wie „Een dag niet gelachen, en dag niet geleefd is” en de „Ik ben altijd positief”-vrouwen – man man man.

10

Maar het állerergste zijn toch wel de ellenlange verlanglijsten.

„Als een contract dat je moet ondertekenen”, schreef een teleurgestelde man.

Dat ze iemand willen zonder valse ex, iemand die geen spelfouten maakt, die universitair geschoold is „of hoger”, die langer is, die „z’n leven op de rit heeft”, die gevoelig is, maar toch stoer, „iemand die me aankan”. Dat er sprake moet zijn van „aanvulling, geen invulling” – als je dat allemaal leest denk je, om Bill Murray te quoten in Groundhog Day: „Are we talking about a man here?” Zoek je een man, of een afvinklijstje?

Tuurlijk. Een streng filter is geen overbodige luxe in een zee van alleen maar op seks beluste mannen. Maar de romantische dwazen schrik je er óók mee af. En die zijn er nog, zo blijkt. Mannen die écht op zoek zijn, en nog geloven in de liefde, maar bang zijn om afgezeken te worden. Ik viel ook even van m’n stoel hoor, toen ik het hoorde. Maar wie weet!

Hou je profiel dus kort, laat wat zelfspot zien, maak geen taalfouten, zorg voor een duidelijke, recente foto, lieg niet over je leeftijd en gebruik net iets minder clichés – zie boven.

Alleen voor het afbeelden van klankschalen, spirituele stenen, yogaposes en het tongzoenen met een hond zijn er geen excuses. Er zijn grenzen.

Blijf hopen!