Cao-lonen stegen in februari met gemiddeld 7 procent, ‘sinds de jaren zeventig niet voorgekomen’

De cao-loonafspraken zijn in februari met gemiddeld 7 procent gestegen. Dat is een nieuw record, meldt werkgeversvereniging AWVN maandag in het maandelijkse cao-bericht. De loonafspraken gaan al sinds begin 2021 omhoog en hebben sinds 2022 een vlucht genomen, als gevolg van de stijgende inflatie en de daaropvolgende vraag om koopkrachtherstel. Volgens AWVN zijn de huidige niveaus van loonafspraken sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw niet voorgekomen.

In februari van dit jaar werden zestien cao’s afgesloten, iets minder dan de twintig in voorgaande jaren. Volgens AWVN komt dat doordat in 2022 juist een groter aantal cao’s werd afgesloten en er minder cao’s aan vernieuwing toe zijn. Van een stagnatie van het tempo waarop nieuwe cao-afspraken worden gemaakt, is dan ook geen sprake.

Tegelijkertijd is de toon in de cao-onderhandelingen „harder” geworden, ziet de werkgeversorganisatie. Vakbonden dreigen regelmatig met acties. Vooralsnog beperken daadwerkelijke acties en stakingen zich voornamelijk tot cao’s die van overheidsfinanciën afhankelijk zijn, zoals de gemeenteambtenaren, het openbaar vervoer en de zorg. In totaal vallen meer dan vierhonderdduizend mensen onder deze cao’s.

Ook deze week staan in verschillende sectoren acties gepland om een betere cao af te dwingen. Dinsdag legt het personeel van ING voor twee uur het werk neer na het verlopen van een ultimatum, meldden vakbonden FNV, CNV en De Unie maandag. Woensdag is het de beurt aan het streekvervoer, waarna het ziekenhuispersoneel op donderdag begint aan een 24-uursstaking. In deze periode werken de ziekenhuizen volgens het zondagrooster. De spoedeisende hulp gaat wel door.