In de buurtappgroep verscheen onlangs een vage foto van een man in onze straat. Een buurtgenoot schreef erbij dat de man heel langzaam liep en af en toe een tuin in ging. „In de gaten houden!” De buurt reageerde meteen. Was het een voorverkenning voor een inbraak? En: „Meteen politie bellen!” Een half uur later in dezelfde appgroep: „Ik sta op die foto. Ik heb kortgeleden een openhartoperatie gehad en ik moet genoeg en langzaam wandelen. Hoezo ging ik af en toe een tuin in? Het was mijn eigen tuin.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl