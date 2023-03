Biden staat nieuwe olieboringen in Alaska toe, tegen eigen verkiezingsbelofte in

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn fiat gegeven aan het omstreden Willow-oliewinningsproject in de noordelijke staat Alaska. Dat meldt de Amerikaanse regering maandag. Het Amerikaanse oliebedrijf ConocoPhillips, dat eerder al verkenningsonderzoek deed in het gebied op zoek naar olie, zal de boringen uitvoeren.

Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2020 beloofde Biden nog dat geen nieuwe olie- en gaslicenties zouden worden uitgedeeld door de federale overheid; daar komt hij op terug met deze beslissing. Zondag kondigde Biden al aan dat de winning van olie en gas in Alaska sterk aan banden zal worden gelegd, maar niet voordat het Willow-project van 8 miljard dollar (7,5 miljard euro) wordt goedgekeurd, zo blijkt nu.

Voor klimaatactivisten is de beslissing van Washington een harde klap; zij wezen er de afgelopen maanden onder meer met de hashtag #StopWillow op dat Biden heeft toegezegd als president een ommekeer in het Amerikaanse klimaatbeleid te willen bewerkstelligen. Het uitdelen van een nieuwe boorlicentie is in strijd met zijn verkiezingsbeloften. Ook voor het milieu wordt gevreesd: het reservaat waar de boringen zullen plaatsvinden is het grootste stuk ongerepte natuur in heel de Verenigde Staten. Voor veel arctische dieren is het gebied belangrijk, bijvoorbeeld als broedplaats voor vogels.

180.000 vaten olie per dag

Waarschijnlijk gaat in ieder geval milieurechtengroep Earthjustice de beslissing van Biden aanvechten in de rechtszaal. Voorzitter Abigail Dillen schreef maandag op Twitter: „We zijn te ver in de klimaatcrisis om massieve olie- en gasprojecten goed te keuren, die de schone economie die de regering-Biden zegt te willen opzetten ondermijnen.”

In Alaska zelf is er brede steun voor het project. Het Willow-project zou volgens lobbyisten en lokale overheden 2.500 banen opleveren tijdens de bouw van de platformen en daarna nog eens 300 permanente banen in de oliewinning zelf. Tot 180.000 vaten olie per dag zouden gewonnen kunnen worden, hetgeen miljarden zou opleveren aan belastinggeld. De winning zou maar 1,5 procent van de huidige totale Amerikaanse olieproductie bedragen, maar voor Alaska zelf is Willow het grootste nieuwe project van de de afgelopen decennia. De economische voordelen zijn zo groot dat zelfs vertegenwoordigers van de lokale Yup’ik-bevolking achter het project staan. Nagruk Harcharek, de voorzitter van de inheemse belangengroep Voice of the Acrctic Iñupiat zei voordat de beslissing werd genomen te hopen dat de regering blijft luisteren naar de inheemse leiders in het gebied, en „zich dus niet schikt naar de wil van groepen buitenstaanders die geen banden hebben met ons land, ons erfgoed en ons volk”. De gemeenschappen die het dichtst bij het boorgebied wonen zijn doorgaans tegen de aanleg van de boorplatformen, zo bleek uit een rondgang van persbureau AP.

Republikeinse én Democratische steun

Om critici tegemoet te komen kondigde Biden zondag al ingrijpende inperkingen aan voor toekomstige olieboorleases in de regio. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt volgens de Amerikaanse krant The New York Times dat het meer dan de helft van het reservaat compleet wil afsluiten voor boormaatschappijen. Het schisma tussen de Republikeinen en Democraten laat zich als vanouds ook in dit dossier kennen.

De Republikeinse oppositie vindt dat Biden zich te zeer laat leiden door klimaatoverwegingen, en wijst op de economische voordelen van olie- en gaswinning. Bovendien geven ze Biden de schuld van de sterk gestegen energieprijzen van het afgelopen jaar, terwijl die het gevolg zijn van de Russische inval in Oekraïne en het economisch herstel na de coronapandemie.

Maar ook Bidens eigen Democraten, die doorgaans meer belang hechten aan de energietransitie dan hun Republikeinse collega’s, zijn niet allemaal tegen het Willow-project. De Republikeinse senator Lisa Murkowski van Alaska schreef samen met twee afgevaardigden van de Republikeinse én de Democratische partij uit haar staat een opiniestuk voor nieuwszender CNN, waarin ze Biden opriepen de Willow-boringen toe te staan. „We erkennen allemaal de noodzaak van schonere energie, maar er is een groot gat tussen onze capaciteit om die op te wekken en onze dagelijkse energiebehoefte”, schreven ze vorige week. „We hebben olie nodig, en in vergelijking met andere landen waar we het vandaan kunnen halen is Willow met afstand de meest klimaatverantwoordelijke keuze.”