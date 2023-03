Vliegende benen, springende bandleden, zweet en chaos: John Coffey is terug

Het duurt amper dertig seconden na het inzetten van het eerste nummer voor de eerste stagedivers over de hoofden van het publiek duiken. En één van de bandleden springt er meteen achteraan. Schoenen steken de lucht in, het zweet druipt al snel van de gezichten. Op een gegeven moment gaat zelfs de barman over de hoofden door de zaal.

De band John Coffey is na zes jaar radiostilte terug. „We’re back baby!”, schreven ze eerder deze maand op Instagram, en diezelfde dag brachten ze hun nieuwe nummer ‘Steam Waltz’ uit en werden vier gratis kroegconcerten aangekondigd. Die comeback begon afgelopen vrijdag in de kleine kroeg Cul de Sac in Tilburg. Zonder voorverkoop, want gratis. Dat betekende lange rijen voor de deur en fans die vanuit het hele land waren afgereisd.

Het virale biertje

De Utrechtse band brak in 2015 definitief door met het album The Great News (vijf ballen in deze krant) en ging internationaal viral toen zanger David Achter de Molen schijnbaar achteloos een biertje uit de lucht plukte op festival Pinkpop. Een zegetoer door de Nederlandse zalen en festivals volgde, maar een jaar later kondigde de band aan voor onbepaalde tijd hun muziek en optredens ‘on hold’ te zetten, na een afscheidsconcert in de uitverkochte grote zaal van Paradiso in Amsterdam. Dat ze terug zouden keren was niet uitgesloten, maar het bleef wel lang stil.

Punkrockband John Coffey in de Cul de Sac in Tilburg, vrijdagavond. Foto Andreas Terlaak

Vrijdag werd de aanhoudende populariteit van de vijfkoppige band bevestigd: rond zes uur stond er al een lange rij voor de kroeg, terwijl de show pas om half 10 zou beginnen. Als de deuren dan om zeven uur open gaan, staat Cul de Sac razendsnel vol. Al snel werden er geen extra mensen meer binnengelaten: het is één eruit, één erin. De laatste stamgasten die de bar verlaten, werden op de schouders geklopt door wachtenden met John Coffey-shirts die daardoor nog nét de zaal in konden.

John Coffey heeft een live-reputatie hoog te houden, en deed dat: Het feest in Cul de Sac was zoals vanouds. De moshpit buitelde binnen de eerste minuten al over het podium heen en bewoog zich als één golf door het café. Fans klommen op het podium om vanuit daar terug de wilde pit in te duiken, niet zelden gevolgd door de bandleden. Het werd een avond complete, heerlijke chaos, waarbij fanfavoriete songs als ‘Broke Neck’, ‘Romans’ en ‘Dirt & Stones’ luidkeels werden meegezongen. De band speelde ook een aantal nieuwe nummers, die aankomende zomer te horen zijn op hun nieuwe plaat.

Te oud? Boe!

„We vroegen ons af of we niet te oud worden voor deze shit?” vroeg zanger Achter de Molen halverwege de set aan het publiek. Zijn vraag werd beantwoord met luid boegeroep vanuit de zaal. En dan gaat de chaos opnieuw aan en vliegen de benen weer door de lucht. Dit was wat ze zes jaar lang hebben moeten missen, zowel John Coffey zelf als het publiek.

Een negentienjarige vrouwelijke fan vertelde dat ze dertien was toen de band stopte: ze leerde ze pas kennen na het afscheidsconcert in Paradiso in 2016. Vanavond is ze vanuit Maastricht naar de Cul de Sac gekomen om John Coffey voor het eerst live te zien. De eerste paar nummers bekeek ze de explosieve en energieke moshpits in de zaal nog van een afstandje, maar na een paar nummers is ze om. „Ik wil straks ook stagediven!”

Door de dichte rook en tussen bezwete lichamen staat de Maastrichtse even later weer vanaf de zijkant uit te puffen. „Holy shit. Dit was fucking vet,” lacht ze. Zanger Achter de Molen besluit de avond waarop iedereen de verloren jaren leek willen in te halen: „We’re back, motherfuckers!”

John Coffey speelt 17/3 in Bar3 in Rotterdam en 18/3 in Vera in Groningen.