Velzeboer verovert tweede wereldtitel op 1.000 meter bij WK shorttrack in Seoul

Na haar wereldtitel op de 500 meter heeft Xandra Velzeboer ook op de 1.000 meter de gouden medaille veroverd bij de WK Shorttrack in Seoul. De 21-jarige shorttrackster was sneller dan Choi Min-jeong uit Zuid-Korea en de Canadese Courtney Sarault. In een eerste reactie bij de NOS zegt Velzeboer haar overwinning nog niet te kunnen geloven. „Ik was heel kalm voor de finale en was superalert. Ik kon nog zo veel versnellen in de laatste ronden. Echt ongelofelijk.”

De Canadese Courtney Sarault en Claudia Gagnon pakten bij de 1.000 meter direct de koppositie, met daarachter de Nederlandse Velzeboer en Schulting. Velzeboer greep haar kans op het moment dat ze het Canadese duo kon inhalen en liet haar concurrenten daarna ver achter zich. Voor topfavoriet Schulting was een inhaalslag niet meer mogelijk, ze kwam als vierde over de eindstreep. Uiteindelijk werd de 25-jarige Nederlandse zelfs door de jury gestraft, omdat ze tijdens een laatste inhaalpoging haar heup gebruikte om de Canadese Claudia Gagnon opzij te duwen. Schulting reageert bij de NOS geëmotioneerd op haar misgelopen medaille: „Ik ben gewoon niet beter dan dit. Ik ben tot op het bot toe helemaal kapot, ik heb niks meer in m’n lijf zitten.”

Zaterdag prolongeerde Velzeboer haar wereldtitel op de 500 meter, met daarna Schulting als tweede en Selma Poutsma als derde. Eerder die dag had Schulting ook nog de wereldtitel op de 1.500 meter veroverd. Het was de eerste keer dat drie Nederlandse shorttracksters het WK-podium bezetten.