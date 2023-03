Regering Iran zegt meer dan honderd mensen te hebben aangehouden vanwege vergiftiging van schoolmeisjes

In Iran zijn meer dan honderd mensen opgepakt op verdenking van het grootschalig vergiftigen van meisjes op scholen. Dat melden internationale persbureaus zondag. Sinds november werden duizenden Iraanse vrouwelijke scholieren op school vergiftigd, waarschijnlijk via de ventilatiesystemen. Er zijn geen doden gevallen, maar honderden slachtoffers werden opgenomen in het ziekenhuis. Welk middel is gebruikt, is nog onduidelijk.

Er wordt druk gespeculeerd over de reden van de vergiftigingen. Volgens de Iraanse overheid zijn de aanvallen bedoeld om „terreur te zaaien onder het volk en studenten, en scholen te sluiten”. In Iran is het aanbieden van onderwijs aan vrouwen geen controversieel beleid; sinds 2011 zijn vrouwen op universiteiten in de meerderheid. Het afgelopen halfjaar vinden in Iran bij vlagen veelbezochte anti-overheidsprotesten aan; vrouwen, specifiek schoolmeisjes, zijn een drijvende kracht achter de demonstraties. Die protesten laaiden wederom op na de serie vergiftigingen.

De regering wijst naar de oppositiebeweging de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK) als mogelijke schuldige, al is het alleszins twijfelachtig dat de beweging, die vóór de emancipatie en het onderwijs van vrouwen pleit, zich met zo’n terreuraanval zou verzetten tegen het onderwijs van vrouwen. De MEK is een verzetsbeweging, door Teheran bestempeld als terroristische organisatie, die het regime van de ayatollah’s omver wil werpen. De van origine marxistisch-islamitische organisatie is in ballingschap, en wordt actief opgejaagd door het Iraanse regime.

Lees ook Onrust om vergiftigde meisjes op Iraanse scholen houdt aan