‘Ondernemen? Ik probeer het gewoon’

In

‘Klassiek scheren is een kunst die weinig mensen nog goed beheersen. Scheren is een moeilijk vak. Met haarknippen kun je terugvallen op basistechnieken, maar die zijn er niet bij scheren. Je moet het gewoon doen. Als je een sneetje maakt, heb je pech – maar ook dan moet je gewoon doorgaan. Ik heb tienduizenden uren geoefend.

„Ik ben begonnen met scheren toen ik lid werd van een re-enactmentclub, waarmee we bijvoorbeeld de Slag bij Waterloo naspeelden. Het was leuk om naast het soldatenvak een ambacht te vervullen. Een barbier was er nog niet, dus ik dacht: ik ga wel scheren. Dat was heel erg leuk. Toen even later mijn baan als salesmanager ophield, ben ik ook professioneel gaan scheren.

„Om het vak te beheersen, heb ik opleidingen gevolgd bij grote barbiers in Rome, Florence en Parijs. Daarna kon ik via via een ruimte huren in Haarlem en ben ik met een partner een winkel gestart. Hier verkopen we scheerproducten, scheren we klanten en verzorgen we baarden. Gelukkig bleek daar behoefte aan; veel mannen hebben moeite met scheren, kijk maar eens om je heen. Later zijn we in de zaak ook huidverzorging gaan aanbieden.

„Naast mijn werk als barbier geef ik scheercursussen, zowel internationaal als in Nederland. Door corona ben ik daar de afgelopen tijd minder actief in geweest, maar ik denk dat zo’n beetje de helft van de Nederlandse barbiers door mij is opgeleid.”

Uit

‘Net zoals de allereerste scheerbeurt altijd mislukt, heb ik ook op het gebied van ondernemen eerst alles fout gedaan. Het was een administratieve rotzooi en het duurde weleens maanden voordat een contract geregeld was. Ik wist niets van ondernemen, maar dacht: ik probeer het gewoon. Ik durf wel risico’s te nemen: gewoon neus en oren dicht en in het water springen.

„Gelukkig heeft het goed uitgepakt. Ik heb geen moment spijt gehad. Omdat ik een autoriteitsprobleem heb, vind ik het heerlijk mijn eigen ruimte te hebben en in de gelegenheid te zijn zowel de mensen met wie ik werk als de klanten te selecteren. We hebben een heel leuke klantenkring. Met hen hebben we gezellige, soms zelfs therapeutische gesprekken.

„Een rijk bedrijf zijn we niet. Ik ben altijd stikjaloers geweest op bedrijven die dat wel kunnen, maar dat zijn altijd ook een soort fabriekjes. Wij zijn veel authentieker. Uiteindelijk vind ik het veel belangrijker om elke dag met plezier naar je werk te gaan, dan dat we veel verdienen.

„Mijn grote droom is dat ik uiteindelijk mijn barbieract verder kan professionaliseren. Ik draai namelijk ook regelmatig evenementen – van beurzen tot bedrijfsfeesten – waar ik als act wordt ingehuurd om te scheren en baarden te doen. Dat wil ik graag verder uitbouwen en er nog meer een show van maken.”

Netto-inkomen: 1.500 euro Vaste lasten: hypotheek, gas/water/licht, vve, 850 euro; boodschappen, 200 euro; mobiel/tv/internet, 40 euro; verzekeringen, 80 euro; abonnementen (de Volkskrant), 40 euro; kat, 20 euro; kleding, 40 euro; horeca, 80 euro Sparen: 200 euro Laatste grote aankoop: nieuwe cv-ketel, 4.000 euro