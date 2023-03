Olieconcern Saudi Aramco meldt recordwinst van 151 miljard euro

Het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco, de grootste oliemaatschappij ter wereld, heeft afgelopen jaar een recordwinst van 161 miljard dollar geboekt, omgerekend zo’n 151 miljard euro. Het is de hoogste winst sinds de beursnotering in 2019 en een stijging van 46 procent ten opzichte van 2021. Dat meldt het bedrijf zondag.

De oorzaken van de megawinst zijn onder meer hogere olie- en gasprijzen en meer productie, maar ook dat veel Westerse en enkele Aziatische landen willen afstappen van Russische olie. Als gevolg van de hoge winst besloot Saudi Aramco het dividend te verhogen met 4 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

In een verklaring waarschuwt de topman van Saudi Aramco, Amin Nasser, voor het risico van te weinig investeringen in de olie-industrie. Volgens hem draagt dit bij aan de hogere energieprijzen, omdat olie en gas „essentieel zullen blijven in de nabije toekomst”. Ook zegt Nasser met zijn bedrijf te investeren in schone energie, al zijn critici sceptisch over hoe duurzaam deze investeringen daadwerkelijk zijn.

Een groot deel van deze investeringen zou naar de opvang van de CO₂-uitstoot gaan in plaats van naar vermindering. Volgens juristencollectief ClientEarth werd in 2019 berekend dat Saudi Aramco tussen 2018 en 2030 olie en gas wil produceren en verkopen, een hoeveelheid waarbij zo’n 27 miljard ton koolstofdioxide vrij zal komen.

Saudi Aramco is het zoveelste olieconcern dat recordwinsten heeft gehaald in 2022. Ook BP, Shell, ExxonMobil en Chevron meldden een explosieve stijging in hun winst in het jaar waarin olieprijzen stegen door de oorlog in Oekraïne en Westerse sancties tegen Rusland.

