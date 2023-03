Het Haagse Zuiderpark stond zaterdag vol met boze mensen. Het protest was georganiseerd door de boeren, maar ik las in de Volkskrant dat er een bont gezelschap op af was gekomen. Toeslagenouders, gaswinningsgezinnen, minima, corona- en stikstofontkenners en „her en der plukjes boeren”. Ik kon me zo voorstellen dat als het protest een dagje later had plaatsgevonden, het bonte gezelschap werd uitgebreid met mensen die boos waren dat Vincent Janssen zich niet meer beschikbaar stelt voor Oranje en mensen die ontevreden waren over Jurre Geluk als Mol. Nederland, verenigd in boosheid.

Bij mij is het glas ook al geruime tijd halfleeg, en ik wond me ook dit weekend weer verschrikkelijk op. Over het waterkanon op de klimaatactivisten, ook boos, op de A12 – ik leerde overigens dat zo’n ding een ‘nevelstand’ heeft, dus er zijn blijkbaar verschillende gradaties van overtrokken reageren. Toen weer boos op onze premier, die op die voor hem zo typerende kleuterklastoon ‘eigen schuld, dikke bult’ tegen de natte activisten zei. Ik wond me op over woonminister Hugo de Jonge die een jonge vrouw die geen huis kon betalen, voorstelde een rijke vriend te zoeken, ware hij de hoofdpersoon in een Amerikaanse sigarettencampagne uit de jaren 60. En tot slot boos over VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans die zich met droge ogen bij Buitenhof keerde tegen de polarisatie in de samenleving, terwijl ze een hitserig campagnefilmpje van haar partij verdedigde dat een soort omgekeerde SIRE-reclame was.

Ik had er dus zo in het Zuiderpark of op de A12 bij gekund, maar ik heb al een column en het was best fris buiten.

Nederland zit in de knoop met zichzelf, was de sombere conclusie in het buurtonderzoek dat NRC deed in aanloop naar de verkiezingen. De overheid doet niet genoeg, maar ook te veel. Is gierig, maar ook te genereus. De overheid polariseert, maar wij ook, maar zij meer. Het moet anders, maar toch hetzelfde als vroeger, een blik op de toekomst met twee benen stevig in het verleden.

We zijn doodop, maar willen niet slapen. Want we zijn boos, steeds bozer, op alles en iedereen, op niets en op niemand.

Ik las in hetzelfde onderzoek over een juf uit Emmen die zich probeert af te sluiten voor ellende door alleen nog maar het NOS Jeugdjournaal te kijken, wat ik zowel schrijnend als aandoenlijk vond. Het nieuws, maar dan met slagroom en spikkeltjes. Als het helpt, helpt het, dacht ik. Ik keek zondagmiddag op de site van het Jeugdjournaal. Twee meisjes, Kiki en Reza, hadden een uur in een zweefmolen vastgezeten. Een ÚÚR, schreeuwde ik naar mijn scherm, die eigenaar moet zich kapótschamen.

