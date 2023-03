Mike Pence valt Trump aan over Capitoolrellen: ‘De geschiedenis zal hem verantwoordelijk houden’

In zijn scherpste bewoordingen tot nu toe heeft de Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence zijn vroegere politieke baas Donald Trump bekritiseerd voor diens ophitsende rol in de opmaat naar de Capitoolbestorming. „President Trump zat fout”, zei Pence zaterdagavond tijdens een galadiner met journalisten, in Washington. „Zijn roekeloze woorden brachten mijn gezin en iedereen in het Capitool die dag in gevaar en ik weet dat de geschiedenis Donald Trump verantwoordelijk zal houden.”

Trump-aanhangers die op 6 januari 2021 de volksvertegenwoordiging bestormden, scandeerden onder meer ‘Hang Mike Pence op’ en hadden buiten ook een geïmproviseerde galg opgericht. Die dag moesten het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in een gezamenlijke vergadering de verkiezingswinst van Joe Biden formeel bekrachtigen. De relschoppers geloofden Trumps leugen dat Pence, als voorzitter van deze vergadering, Bidens zege nog kon saboteren.

De grondwet bood hem daar echter geen ruimte toe, had Pence zijn baas al laten weten. Trump verstuurde de ochtend van de 6de januari, maar ook ’s middags toen de rellen al uitgebroken waren, tweets waarin hij Pence een gebrek aan moed verweet. De vicepresident en zijn familieleden konden door de Secret Service in veiligheid gebracht worden via de catacomben van het Capitool, nadat indringers hen op enige tientallen meters waren genaderd.

Presidentiële ambities

Pence wilde de afgelopen twee jaar aanvankelijk weinig kwijt over ‘6 januari’, maar nam de afgelopen maanden steeds meer afstand van Trump in interviews en in zijn recent verschenen memoires. Dit voedt de speculatie dat de ex-vicepresident zich opmaakt voor een eigen gooi naar het Witte Huis. Trump heeft zich eind vorig jaar al gemeld als Republikeins kandidaat voor de presidentsverkiezingen van november 2024.

De driemaal getrouwde Trump koos de evangelisch-christen Pence in 2016 als zijn ‘running mate’ in een poging scepsis bij conservatieve kiezers weg te nemen. Bij dit trouwe, gelovige kiezersblok ligt Pence nog goed, maar met zijn kritiek op de ex-president riskeert hij de populistische vleugel van het Republikeinse electoraat verder van zich te vervreemden.

Tijdens het Washingtonse Gridiron Dinner waar Pence zaterdag aanzat, is het gebruikelijk dat uitgenodigde politici enkele grappen vertellen. Hierbij bleek dat Pence bereid is de aanval te kiezen. Zo viel hij Trump aan op diens slordige omgang met staatsgeheime documenten. „Ik las dat sommige van die documenten in Mar-a-Lago werden aangetroffen in de bijbel van de president. Wat bewijst dat hij werkelijk geen idee had dat ze daar lagen.”