Janke Dekker treedt per direct terug als voorzitter van meldpunt Mores, meldt zij in een persoonlijk statement via haar advocaat Richard Korver. Dat doet zij naar aanleiding van de onthullingen van de Volkskrant over haar man Tom Egbers, presentator bij NOS Sport. Mores is sinds 2018 het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de cultuursector, waaronder de televisiewereld valt. De Volkskrant publiceerde dit weekend een onderzoek naar de NOS Sport-redactie, waar de afgelopen twintig jaar een onveilig werkklimaat heerste. Vrijdag maakte de NOS al bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport „op termijn” terugtreedt, na tientallen meldingen bij een externe vertrouwenspersoon vanwege „pestgedrag, seksuele intimatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken”.

De Volkskrant beschrijft onder andere hoe een vrouw in 2009 een melding bij de hoofdredactie doet over presentator Egbers. Volgens die melding wordt de dan 22-jarige stagiaire kort na haar start benaderd door de dan 48-jarige Egbers, die haar talloze sms’jes stuurt, ook ’s nachts. Ze valt voor zijn avances en ze zoenen een aantal keer, meldt ze de hoofdredactie. Ook vertelt ze de hoofdredactie dat zij in de nazomer van 2008, als de affaire al is beëindigd, wordt benaderd door Egbers’ vrouw Janke Dekker. Onder druk van Dekker zou ze de affaire hebben toegegeven. Egbers begint de vrouw daarop te pesten en te intimideren. Daarvan maakt zij een melding, beschrijft de krant, maar er verandert niets. Een jaar later vertrekt de medewerkster zelf bij NOS Sport. Een NOS-collega stuurt haar rond die tijd nog een mail, en zegt daarin op de hoogte te zijn van „meerdere situaties van grensoverschrijdend gedrag van Egbers tegenover vrouwen op de NOS-redactie”.

Open en objectief

Egbers liet de Volkskrant weten anders tegen de gebeurtenissen aan te kijken, maar spijt te hebben van de affaire. Dekker zei eraan te twijfelen of de Volkskrant „open en objectief opereert”, zo is te lezen in het artikel, en wilde verder niet reageren. Maar dat, schrijft Dekker nu, klopt volgens haar niet. Een mail met vragen van de krant wilde zij inderdaad niet beantwoorden, maar volgens Dekker wilde zij wel spreken met de journalisten, en ging de krant uiteindelijk niet in op dat verzoek.

Daarnaast meldt Dekker dat zij na het beëindigen van de affaire „een reeks van incidenten [meemaakten], waardoor wij als gezin gedurende een langere periode bescherming en begeleiding kregen van de politie”. Aan RTL Nieuws laat haar advocaat Korver weten dat de familie in die tijd „last [heeft] gehad van stalking-achtig gedrag. Dat liep de spuigaten uit, dusdanig dat zij naar de politie zijn gegaan en dat er maatregelen zijn getroffen”. Het is onduidelijk van wie dit stalking-gedrag afkomstig was. De Volkskrant stelde in het onderzoeksartikel juist dat de hoofdredactie van NOS Sport met Egbers beloofde te praten en de vrouw adviseerde „naar de politie te stappen als dit zo doorgaat”, waarmee het pestgedrag van Egbers werd bedoeld.

De Volkskrant laat zondagmiddag in een reactie op Dekkers’ verklaring weten dat het „graag voor publicatie het gesprek [was] aangegaan met mevrouw Dekker”, en daartoe ook meerdere voorstellen heeft gedaan. „Maar helaas was dit voor haar geen optie.” Ook zegt de krant op vragen over politiebescherming geen concrete antwoorden van Dekkers te hebben gekregen. „Egbers stelde enkel in algemene zin dat hij geen bekendmaking wenste van de politiebescherming. De Volkskrant kreeg geen bevestiging waarom de politiebescherming was geïnitieerd en evenmin dat het de jonge vrouw uit ons artikel betrof.”