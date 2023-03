Isaiah Rashad had de verhalen, maar we kregen ze niet te horen

De Amerikaanse rapper Isaiah Rashad tekende een decennium geleden bij het meest buzzende label van de hiphopindustrie: Top Dawg Entertainment, dat toen ook Kendrick Lamar en ScHoolboy Q had gelanceerd. Nadat zijn plaat Cilvia Demo met lovende kritieken werd ontvangen leken alle sterren goed te staan voor een grootse rapcarrière.

Het liep anders. Rashad begon voor het eerst in zijn leven flink geld te verdienen met muziek, leefde op grote voet, feestte en raakte verslaafd aan alcohol en Xanax. Het leidde tot artistieke inspiratieloosheid en bijna tot faillissement.

In 2021 verscheen comeback-album The House Is Burning. De verhalen over zijn depressie, drugsverslaving en hoe zijn familie daarop reageerde zouden tijdens deze toer voor het eerst omlijst worden door een begeleidingsband: OMA uit Manchester, die al regelmatig viraal gingen met hun instrumentale covers van hiphopklassiekers.

Een aangename verrassing, want die vier mannen speelden loeistrak en funky. Te beginnen met een paar van hun succesvolle covers – Wu-Tang Clan en Ice Cube – maar ze bleven ook staan voor de set van de hoofdact. De verhalen waren er, net als een getalenteerde groep muzikanten die zowel de jazzy samples als hard klappende crunkbeats feilloos interpreteerde.

Maar na een krap half uur stortte het optreden in. Rashad lastte lange vergaderingen in met zijn dj, die continu naar de geluidsman moest communiceren. Hierdoor vielen vaak stiltes. Zijn oordopjes werkten niet goed, hij rommelde aan zijn zender en er klonk supervaak feedback van de microfoon door de speakers. En hoe cool die band erbij dan ook was, het werd vooral vervelend. Voor Rashad, maar ook voor het publiek.

En dan die stem, waar nog niet halverwege de tour amper iets van over leek te zijn. Hij gebruikte de schorheid heel even in zijn voordeel, toen hij als een soort Koekiemonster de refreinen beetpakte. Dat contrasteerde met de wolkerige samples die zijn dj onder de band door liet lopen. Maar wanneer hij tijdens rustige r&b-intermezzo's zich niet kon verschuilen achter vlammende beats, overtuigde hij niet doordat hij amper verstaanbaar was.

Er schuilt een prachtig verhaal in The House Is Burning, maar helaas was de schrijver en hoofdpersoon ervan in Amsterdam niet in staat om ze goed over te brengen. En daar baalde hij zelf ook zichtbaar van.

