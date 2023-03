Hoofdredactie NOS Sport treedt tóch per direct terug na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

De hoofdredactie van NOS Sport treedt per direct terug. Dat meldt de directie van NOS zondagavond in een persbericht. NOS Sport kwam afgelopen week in opspraak vanwege een onderzoeksartikel van de Volkskrant waarin onder meer grensoverschrijdend gedrag van presentatoren en redacteuren werd blootgelegd. Meer dan dertig (oud-)medewerkers schetsten in het artikel een angst- en pestcultuur bij de sportredactie, die vooral richting vrouwen en medewerkers met een migratieachtergrond zeer vijandig was.

In eerste instantie was hoofdredacteur Maarten Nooter, die de afgelopen twee decennia leidinggaf aan NOS Sport, voornemens om pas „op termijn” terug te treden wanneer een nieuwe hoofdredactie kon worden samengesteld, om de „continuïteit van de sportverslaggeving” te garanderen. Dat zei hij donderdag, een dag voor het verschijnen van het onderzoeksverhaal, als reactie op een onderzoek van de NOS zelf naar de cultuur op de sportredactie.

Lees ook Janke Dekker treedt per direct terug als voorzitter van meldpunt Mores

Interim-hoofdredacteur

De algemeen directeur van de NOS Gerard Timmer schrijft zondag: „Door de gesprekken die we de afgelopen dagen hebben gevoerd over de uitkomsten van de inventarisatie, is het eerder aangekondigde gefaseerde terugtreden in een stroomversnelling geraakt. Er breekt nu een fase aan waarin we gaan kijken wat de sportredactie op de korte termijn en in de toekomst nodig heeft.” De terugtredende hoofdredactie bestaat naast Nooter uit Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen. NOS gaat nu op zoek naar een interim-hoofdredacteur.

Nooter reageerde in het artikel op de onthullingen: „Het algemene beeld dat de Volkskrant schetst is evenzeer pijnlijk. De geluiden die hier naar voren komen, hebben ons helaas niet allemaal bereikt. Dat trekken we ons dan ook aan.” De hoofdredactie was wel degelijk op de hoogte van de cultuur die heerste op de redactie, aldus meerdere bronnen die aangehaald worden in het artikel. Bijvoorbeeld over het (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van toppresentatoren en NOS Sport-nestors Jack van Gelder en Tom Egbers. Egbers is tijdelijk niet te zien bij NOS Sport.

Lees ook Maarten Nooter was goed als hoofdredacteur van NOS Sport. Maar dan vooral voor zijn boegbeelden