Op de vlucht geslagen dader Beuningse vergismoord opgepakt in België

De dader van de ‘Beuningse vergismoord’ die in december werd veroordeeld tot twintig jaar cel, is opgepakt nabij het Belgische plaatsje Wommelgem. Dat maakte de Nederlandse politie zondag bekend. De 33-jarige August D. knipte een dag na zijn veroordeling zijn enkelband door en sloeg op de vlucht.

In de zomer van 2020 werd in Beuningen de Nijmegenaar Mehmet Kiliçsoy (49) doodgeschoten vanuit een witte Volkswagenbus. Waarom Kiliçsoy werd vermoord is nooit duidelijk geworden; de rechtbank gaat uit van een vergissing. Zes mensen, waaronder de gevluchte D., werden in december veroordeeld. D. werd medeplichtig bevonden. Hij bewaarde wapens, stelde zijn woning open voor de bende en was in contact met de organisatoren van de executie. Hoofdorganisator Jomairo D. is de broer van August D. Hij is veroordeeld tot dertig jaar cel.

Zondag kwam een eind aan de ontsnapping van August D. De Belgische politie trof hem samen met een vrouw aan in een auto, waarna hij op de vlucht sloeg. Daarbij ramde hij tegen straatmeubilair aan, veroorzaakte hij een verkeersongeluk met een andere bestuurder en raakte hij bijna een politieagent, die net op tijd wist weg te springen. Uiteindelijk is hij te voet verder gevlucht, maar haalde de politie hem in. De vrouw in zijn auto en de mensen in de geramde andere personenauto zijn gewond en naar het ziekenhuis gebracht.