Franse pensioenhervorming neemt belangrijke horde in de Senaat

De Franse Senaat heeft zaterdagnacht ingestemd met de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Het onder de bevolking omstreden voorstel werd met 195 stemmen voor en 112 tegen aangenomen. Hiermee komt de verhoging van de minimumpensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar – de meest besproken en meest impopulaire maatregel in het hervormingsplan – een grote stap dichterbij.

Omdat het debat over de hervorming in de Assemblée Nationale, de Tweede Kamer van Frankrijk, vanwege tijdgebrek half februari niet is afgesloten met een stemming over de gehele tekst, is de benodigde steun van beide kamers er nog niet. Daarom wordt er vanaf woensdag een zogenoemde Gemengde Paritaire Commissie (CMP) opgericht van zeven senatoren en zeven gedeputeerden, die tot een overeenstemming moet komen. Daarna gaat de tekst terug naar de Assemblée en de Senaat voor een eindoordeel. Dit alles moet gebeuren voor 26 maart.

Sinds de aankondiging van de pensioenhervorming, half januari, is de spanning flink opgelopen in Frankrijk. Alle vakbonden en het overgrote deel van de Fransen – volgens sommige peilingen bijna 80 procent – zijn tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. En ze zijn niet te beroerd dat te uiten: sinds half januari ligt Frankrijk om de paar weken een dag plat door landsbrede stakingen. Door vakbonden georganiseerde protesten blijven al weken rond een miljoen Fransen per keer trekken.

Het dagelijks leven in Frankrijk wordt steeds meer beïnvloed door het maatschappelijk protest. Zo liggen er momenteel tonnen afval in de straten van Parijs door stakingen bij de afvalverwerking, kampen sommige tankstations met tekorten omdat benzinetransporten bij raffinaderijen worden geblokkeerd en vallen er continu treinen en metro’s uit door de stakingen in het openbaar vervoer. Een einde is nog niet in zicht: in het OV, de energiesector en de raffinaderijen zijn inmiddels stakingen zonder einddatum aangekondigd.

Ondemocratische omweg?

De aanhoudende, maatschappelijke onrust heeft ook zijn weerslag op politiek Parijs. Zowel in het kamp van Macron als binnen de Republikeinse Partij, die bereid leek voor de hervorming te stemmen na een aantal concessies, klinken geluiden dat mogelijk niet iedereen in zal stemmen met de hervorming. Dat terwijl Macron alle steun die hij kan krijgen nodig heeft, gezien hij geen meerderheid meer in het parlement heeft.

Als het niet lukt om de pensioenhervorming via het parlement ingevoerd te krijgen, kan de regering het parlement omzeilen met een beroep op grondwetsartikel 49.3. Maar Macron en premier Élisabeth Borne zijn zich zeer bewust dat dit als olie op een al flink smeulend vuur kan werken, omdat veel Fransen die ingreep als ondemocratisch beschouwen. Borne wil volgens de Franse krant Le Point koste wat kost een ‘49.3’ voorkomen, niet in de laatste plaats omdat ze er zeker tien keer beroep op heeft gedaan sinds ze vorig jaar premier werd. Macron zou er minder problemen mee hebben – hij wil vooral eindelijk zijn hervorming doorgevoerd zien.