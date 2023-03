Even zeven kilo drugs met de Mini ophalen in Amsterdam, voor de Franse markt

Is hij in de val getrapt of wist hij precies waar hij mee bezig was? En waren er wel genoeg aanwijzingen voor de politie om hem op de terugreis vanuit Amsterdam aan te mogen houden? Beide vragen domineren de strafzitting waarvan Michael (37) en zijn tolk Frans het middelpunt vormen. Bon courage, zegt ze, na zijn laatste woord.

Zes maanden geleden werd hij op de snelweg bij Breukelen aangehouden. De politie doorzocht de zwarte Mini Countryman en ontdekte een bergplaats met vijf kilo ketamine en designerdrugs: een kilo 3M of ‘Poes’ en een kilo 4MMC, ook wel ‘Miauw Miauw’ genoemd. Ketamine is een pijnstiller, populair om zijn dissociatieve, dromerige effecten.

Had de politie juridisch voldoende reden om hem staande te houden? De advocaat meent dat auto’s met Franse kentekens op deze uitvalsweg per definitie door de politie als verdacht worden gezien. De politie voert aan dat 140 rijden waar 100 mag en rechts inhalen voldoende reden waren. Het doorzoeken mocht omdat in de auto wegwerphandschoenen, een luchtverfrisser en nogal wat oplaadsnoeren lagen. Handschoenen worden gebruikt om vingerafdrukken te voorkomen en spray is handig om speurhonden te misleiden. Om verborgen ruimtes te ‘activeren’, zijn oplaadsnoeren nodig, weet de politie. En dat Michael berichten van zijn telefoon ging wissen toen de politie op het raam tikte, was ook verdacht.

Na aanvankelijk ontkennen vertelde Michael de politie ten slotte zijn versie. Het kwam erop neer dat hij in een val is getrapt die zijn baas, een garagehouder, voor hem zette. Hij werd naar Amsterdam gestuurd om daar een auto te taxeren voor export naar Frankrijk. Hij werd echter opgewacht door „twee mannen” die Spaans en of Nederlands spraken, hem meenamen naar een „ondergrondse garage”, waar ze in de Mini met een eigen sleutel een trappe (klep) wisten te openen, die Michael nooit had gezien. Daar gingen zo’n vijf plastic zakken in. Vervolgens stuurden ze hem retour, naar Frankrijk. Aan de rechter vertelt hij dat hij werd bedreigd, „perturbé” (in de war) was en slecht kon communiceren met de mannen. Dat hij per sms door zijn baas gerust werd gesteld en zelf ook „geen moeilijkheden” wilde. En dus maar deed wat het makkelijkste leek. Wegrijden dus, terug naar huis. Overigens reed een van de mannen in een auto achter hem aan – die sloeg pas af toen Michael de snelweg had bereikt. Intussen kreeg hij berichtjes van zijn baas dat hij zich geen zorgen moest maken. Zelf was hij boos. De Mini was een handelsauto van het bedrijf, de spullen die erin lagen waren niet van hem. Thuis zou hij de patron vertellen wat hij van de gang van zaken vond.

Worden Franse auto’s op de A2 richting het zuiden systematisch door de politie aan de kant gezet?

Het levert hem in de zittingszaal lastige vragen op van de rechter en de officier. Waarom hij dat kennelijk allemaal liet gebeuren, niet écht protesteerde, ook niet per digitaal bericht aan zijn baas en niet naar de politie ging. Hij moet toch gesnapt hebben wat in die plastic zakken zat? En waarom appte hij zijn baas ‘geen zorgen/ pas de soucis’ inclusief een opgestoken duimpje? Waarom kon hij, noch zijn advocaat later, ook maar op enige manier duidelijk maken wáár die garage dan geweest moet zijn? En waarom staan op zijn telefoon ook foto’s van hennep, hasj en wapens? De officier gelooft geen snars van Michaels verhaal. Hij eist twaalf maanden onvoorwaardelijk – Michaels Franse strafblad (drugs, diefstal, wapen en dodelijk geweld) laat hij buiten beschouwing. Dat ketamine geen verboden stof is maar een geneesmiddel is nog wel een dingetje. Soms spreken rechtbanken dan vrij, soms blijft het bij een boete, of een taakstraf. Richtlijnen ontbreken.

De advocaat houdt zich aan de lijn van Michael. Zijn cliënt is erin getuind en bedreigd. Hij had nooit beschikkingsmacht over de drugs en wist niets van de verborgen ruimte. Met zijn onrechtmatige, discriminerende aanhouding overschreed de politie haar bevoegdheid. En hadden die drugs wel een buitenlandse bestemming?

Twee weken later krijgt hij twaalf maanden cel: tien voor de drugs en twee voor de ketamine. Michael heeft „bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij harddrugs vervoerde”. De Staat verkoopt de Mini.

Procespartijen: Advocaat: mr. D. Gürses Rechters: mr. P.J. Blok, mr. P.C. Quak en mr. L.C. Michon Officier van Justitie: mr. A. Altena