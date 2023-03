Bail-out techbank SVB geen optie voor Washington, gevolgen voor start-ups in techsector nog onduidelijk

De vrijdag omgevallen techfinancier Silicon Valley Bank (SVB) zal niet op een zelfde manier worden gered zoals banken tijdens de kredietcrisis door overheden overeind werden gehouden. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in een tv-interview zondag. „Bij de financiële crisis zijn aandeelhouders en eigenaren van grote systeembanken gered. We overwegen nu zeker niet dat opnieuw te doen. Daarvoor zijn sindsdien ook hervormingen doorgevoerd”, aldus Yellen.

Ze zei dat het ministerie nauw samenwerkt met de banktoezichthouders. „We zijn ons zeer bewust van de problemen die rekeninghouders zullen hebben. Velen van hen zijn kleine bedrijven die mensen in dienst hebben in het hele land.”

De val van SVB was de grootste sinds de financiële crisis van 2008. De zestiende bank van de VS publiceerde donderdag een persbericht dat ze geld moest ophalen om haar kapitaalsbasis te versterken. Vrijdagmiddag Amerikaanse tijd nam toezichthouder FDIC de macht over bij de bank. De problemen van SVB stuurden wereldwijd bankaandelen fors in de min.

Bankrun door dubbel probleem

SVB was van twee kanten in de problemen geraakt. Aan de ene kant had de bank zeer eenzijdig haar afgelopen jaren sterk gegroeide kapitaal geïnvesteerd in langlopende obligaties met een lage rente. Door de huidige hoge rentes zijn die obligaties veel minder waard geworden. Aan de andere kant vroegen de laatste maanden veel klanten hun deposito’s op. De bank richt zich op start-ups en hun financiers in de techsector, die afgelopen maanden flink in de problemen is geraakt. Om dat te betalen, moest geld worden vrijgemaakt door obligaties te verkopen. Bij de verkoop van 21 miljard dollar aan de eerdergenoemde obligaties, werd een verlies geleden van 1,8 miljard dollar.

Lees ookDe problemen van deze kleine techbank doet heel de bankenwereld schrikken

Het persbericht van SVB over de aandelenemissie en het verlies op de obligaties blijkt een enorme bankrun op gang te hebben gebracht. Volgens de FDIC werd vrijdag door klanten 42 miljard dollar aan deposito’s opgevraagd, een kwart van het totaal dat SVB van klanten in bewaring kreeg.

De vraag is nu: hoe exemplarisch is SVB voor andere banken? Er wordt met argwaan gekeken naar de vele andere kleinere banken in de VS. Hoe veilig hebben zij de hun toevertrouwde spaargelden weggestopt?

Het Amerikaanse banksysteem is veiliger dan tijdens de crisis van 2008 Janet Yellen minister van Financiën

Yellen probeerde zondag de Amerikanen gerust te stellen: „Het Amerikaanse banksysteem is veiliger, beter gekapitaliseerd en veerkrachtiger dan tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008, gezien de nieuwe controles en kapitaalvereisten die sindsdien zijn ingevoerd.” De vraag is of consumenten het risico willen nemen dat hun lokale bank tóch op SVB lijkt. Mogelijk proberen veel Amerikanen de komende dagen hun spaargelden over te brengen naar een van de grootbanken van het land, die nog altijd als ‘too big to fail’ worden gezien. Het is de vraag of die banken dan voldoende liquide middelen hebben om aan de vraag te voldoen.

Voor de klanten van SVB wordt maandag ook een zeer onzekere dag. Onder het Amerikaanse depositogarantiestelsel is tot 250.000 dollar gegarandeerd – maandag kunnen klanten dat bedrag bij de FDIC opvragen. De techklanten van SVB hadden echter vrijwel allemaal meer dan dat bedrag bij SVB gestald.

Van de 173 miljard dollar aan spaargeld die SVB eind 2022 had, viel 152 miljard dollar niet onder het depositogarantiestelsel. Dat geld zit nu vast in de failliete boedel van SVB. Of en wanneer klanten bij dat geld kunnen, is afhankelijk van hoe SVB nu afgewikkeld wordt. Mocht alsnog een koper worden gevonden, dan is vlotte toegang mogelijk. Als de FDIC geen geïnteresseerde vindt, moeten de bezittingen van SVB allemaal te gelde worden gemaakt. Dat kan jaren duren en met verliezen gepaard gaan.

Voor de klanten van SVB is de vraag of zij maandag hun personeel kunnen uitbetalen. Veel bedrijven werden al benaderd door schuldopkopers die 60 tot 80 cent op de dollar boden voor het overnemen van de claim op SVB.

Meer dan 3.500 techbestuurders waarvan het bedrijf bij SVB bankierde, die zo’n 220.000 werknemers vertegenwoordigen, vroegen dit weekend Yellen om de deposito’s toch volledig te vergoeden „anders zouden 100.000 banen in gevaar zijn.” De vraag is of de regering-Biden dat imago-technisch te verantwoorden vindt: het redden van ‘techmiljonairs’, ook al zijn dat ‘spaarders’ en geen eigenaren van de bank.

Het is de komende dagen verder afwachten hoe besmettelijk de val van SVB is – en of de flinke dips in de beurskoersen van de bankensector vrijdag dus terecht waren. Maar als het alleen bij een falen van SVB blijft, is er alsnog wel een groot slachtoffer: de startup-sector. Wereldwijd is – of was – SVB een van de weinige banken die bereid was risicovolle startende ondernemingen van geld en diensten te voorzien. Voor de toekomstige concurrent van Google, Tiktok of Facebook zal daarmee een belangrijke bondgenoot verloren gaan als SVB geen doorstart weet te maken.