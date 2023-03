Zusterliefde is niet altijd vanzelfsprekend,

Al meer dan tien jaar maakt Kaitlin Prest, of ‘KP’, zoals ze zich aan luisteraars voorstelt, met The Heart intieme (zelf)portretten over liefde, seks, en verbinding. Haar nieuwste serie betreft een liefde waarin je geboren wordt, maar die lang niet zo vanzelfsprekend is: die voor een zus. In vijf afleveringen hoor je hoe Kaitlin en Natalie opgroeien in een onderlinge strijd die zich uit in muzikale ambities. Iedere ochtend staat de kleine Kaitlin om vijf uur op om te oefenen op de piano. Hoe anders dan haar jongere zusje, dat nooit oefent, maar spéélt. En dat ook nog eens uit lijkt te zijn op haar allerbelangrijkste bezit: haar identiteit. Lukt het de rivalen uit deze giftige dynamiek te stappen en een intieme relatie op te bouwen?

Sisters Documentaire 5 afl. van 45 min. The Heart, Mermaid Palace en Radiotopia