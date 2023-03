Zo gaat Nederland de verkiezingen in

De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen staan voor de deur. Eerder besteedde Haagse Zaken al aandacht aan de Waterschappen – nu is het tijd voor de Provinciale Staten.

Titia Ketelaar, Pim van den Dool en Anne-Martijn van der Kaaden bieden je via drie verdiepingen een perspectief op de komende verkiezingen. Je hoort over de resultaten uit het NRC-buurtonderzoek, hoe de stemming in Nederland is en wat je daarvan terug ziet in de Provinciale Staten. En we kijken terug op de campagne: hoe verliep die tot nu toe en wat staat er op het spel voor de landelijke partijen en hun leiders?

Verder lezen en luisteren

Dossier: Provinciale Statenverkiezingen 2032

Waarom Rutte en de ‘linkse wolk’ elkaar strategisch de tent uitvechten

Partijen die elkaar uitsluiten, vasthouden of breekpunten hanteren: dat maakt de formaties in de provincies lastig

Halen de verkiezingen de stikstofplannen van Rutte-IV overhoop?

SCP: ‘Vertrouwen in politiek is gepolitiseerd’

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.