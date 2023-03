Zingeving in a-religieuze tijden

Bestaan, hoe doe je dat eigenlijk? Ademen, kijken, luisteren, léven, in een tijdperk waarin steeds minder plaats is voor religie en betekenis. „Een wereld waarin je met één druk op je telefoon boodschappen kan laten bezorgen”, aldus acteur Nick Offerman (bekend van HBO-serie The Last of Us), „Maar weinig mensen nog weten hoe zelf iets te maken.” Met host Krista Tippett bespreekt de acteur annex houtbewerker hoe werken met je handen een liefde voor de natuur aanwakkert, en welke leermeester hem vol bewondering liet kijken naar ‘normale mensen’. Het gesprek is een typische aflevering van de razend populaire zingevingspodcast On Being, vol poëzie, spiritualiteit en een aanstekelijke liefde voor de planeet.

On Being Zingeving Wekelijks 1 uur. On Being Studios