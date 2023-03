Tom Egbers zondag niet bij NOS Sport te zien na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag

NOS Sport-presentator Tom Egbers is zondag niet te zien op televisie, na onthullingen van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt de omroep zaterdag. Egbers wil daarmee „rust bieden aan de redactie en het programma, vanwege de ontstane commotie na het artikel in de Volkskrant”, staat in een verklaring. Egbers presenteert op zondag het programma NOS Studio Sport Eredivisie.

In het artikel van de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport staat dat Egbers toenadering zocht tot jonge stagiaires. Met een van hen, een 22-jarige vrouw, zou hij een affaire hebben gehad. Als die affaire aan het licht komt bij zijn vrouw begint Egbers de jonge vrouw te pesten en intimideren. Omdat er na een gesprek van de hoofdredactie met Egbers niks verandert, besluit de vrouw op te stappen bij NOS Sport. In een reactie op het stuk zei Egbers spijt te hebben van zijn acties.

Het is niet bekend wie Egbers gaat vervangen. Ook is niet duidelijk of hij volgende week wel op televisie te zien is. De NOS-directie heeft zaterdag overleg gehad met de hoofdredactie van NOS Sport, maar het is niet bekend wat daaruit is gekomen.

De hoofdredactie van NOS Sport maakte eerder deze week al bekend binnenkort op te stappen. Dat besluit kwam na een inventarisatie van een externe partij naar pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag. De aanpak daarvan was de afgelopen twintig jaar ontoereikend geweest.

