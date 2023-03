Nederlandse triomf op 1.500 en 500 meter bij WK shorttrack in Seoul

Suzanne Schulting heeft op de WK shorttrack in Seoul de wereldtitel veroverd op de 1.500 meter. De 25-jarige shorttrackster eindigde zaterdag in een spannende finale voor de Zuid-Koreaanse titelverdedigster Choi Min-jeong en de Canadese Kim Boutin. Op de 500 meter won Xandra Velzeboer het goud en kleurde het podium helemaal Nederlands

Voor Schulting is het haar tweede wereldtitel op de 1.500 meter. De vreugde over haar triomf „in het hol van de leeuw” was na afloop groot. „Ik heb de olympisch kampioene verslagen”, zei ze jubelend bij de NOS. „Dat wilde ik zo graag. Op deze afstand wist ik dat het heel lastig zou worden omdat de concurrentie zo groot is.”

Op de 500 meter werd Velzeboer voor het tweede jaar op rij wereldkampioen. Het podium kleurde met Suzanne Schulting als tweede en Selma Poutsma als derde helemaal Nederlands. Nooit eerder bezetten drie Nederlandse shorttracksters het WK-podium.

Bij de mannen slaagden de Nederlanders er niet in om het podium te halen op de 1.500 meter Jens van ’t Wout viel daar met een vierde plaats net buiten, net voor Sjinkie Knegt die vijfde eindigde.

Lees ook: Profiel: Aandacht is de kurk waar Suzanne Schulting op drijft