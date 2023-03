Ongedwongen gesprekken met oprechte ervaringsdeskundigen

Aan het begin van iedere aflevering zet cabaretier Theo Maassen een kookwekker, om in zestig minuten te ontdekken welke ervaringen zijn gast kan delen met beginnende makers. „Wat heb je geleerd?”, vraagt hij Paulien Cornelisse, Maarten Baas, of Hanneke Groenteman, terwijl de wekker op de achtergrond tikt. „Hoeveel moet je vooraf consumeren? Wie gaf je het beste advies?” De gesprekken zijn oprecht, ongedwongen en leveren naast verrassende biografieën boeiende inzichten op over het creatieve proces. Zo leren we van zus Judith Maassen waarom het lang duurde voor zij haar creatieve zelf ontdekte: omdat Theo al de kunstenaar in de familie was. Een perfect obstakel om van te leren, aldus haar broer.

Ervaring voor beginners, seizoen 7 Interview Iedere vrijdag een aflevering. Comedytrain