De jongste is net op kamers. Bellen is voor boomers, dus onze communicatie verloopt via WhatsApp. Deze week stuurde ik het goede nieuws over de basisbeurs. Stilte. Even later een link naar DUO. De bedragen. De vraag of hij nog genoeg huishoudgeld heeft. Geen antwoord. Mijn laatste poging: „Moeten we al een noodpakket gehaktballen met bloemkool komen brengen?” Ping! Antwoord: „Getsie. Bloemkool.”

