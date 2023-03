Extinction Rebellion begonnen aan A12-blokkade, weg weer deels open

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zijn zaterdagmiddag begonnen met het blokkeren van de A12. De snelweg, zo meldde de politie, was een tijdje zowel van als naar de stad afgesloten. Inmiddels is de weg weer deels open. Kort voor het middaguur gaf de burgemeester toestemming om het waterkanon in te zetten. Eerder probeerde de politie de activisten tegen te houden. Vanuit verschillende kanten van de weg gingen enkele duizenden deelnemers de Utrechtsebaan op en namen zittend plaats bij de ingang van de tunnelbak.

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren zaterdag actie als verzet tegen fossiele subsidies. Volgens de organisatie geeft Nederland ieder jaar zo’n 17,5 miljard euro subsidie aan fossiele projecten, wat een effectief beleid om de klimaatcrisis aan te pakken dwarsboomt.

De politie heeft laten weten op te zullen treden indien strafbare feiten worden gepleegd of afspraken rondom demonstraties niet worden nagekomen. Wel krijgen demonstranten „eerst altijd zelf de kans om hun actie te beëindigen” en is het optreden van de politie bij demonstraties gericht op de-escalatie.

Hoewel de gemeente de klimaatactivisten deze week opriep om in de buurt van station Den Haag Centraal te demonstreren, ging Extinction Rebellion door met het plan om op de A12 actie te voeren. De actiegroep hoopte op ruim 2.000 deelnemers voor de demonstratie. Het is de zesde keer dat XR de A12 gaat blokkeren. Bij de recente blokkade afgelopen januari waren zo’n duizend activisten aanwezig, 768 van hen werden gearresteerd. Op het Malieveld in het centrum van de stad zijn tegelijkertijd voorbereidingen bezig voor de CPC Loop van zondag.

