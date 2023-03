Den Haag maakt zich op voor bewogen dag van protesten, noodbevel afgekondigd

Den Haag maakt zich op voor een bewogen demonstratiedag, met zowel protesten van klimaatactivisten als boeren. De gemeente vreest voor verstoring van de openbare orde en veiligheid en heeft inmiddels een noodbevel afgekondigd. Trekkers die de stad in willen worden weggestuurd of weggeleid bij de stadsgrens. Op zaterdagochtend werden al tientallen tractoren van de weg gehaald op N11 bij Alphen aan den Rijn, zo meldt de politie. Op verschillende plekken in de Haagse binnenstad staan legertrucks met daarop zeecontainers om te voorkomen dat tractoren het centrum in kunnen rijden.

Farmers Defence Force (FDF) kondigde eerder hun naar eigen zeggen grootste demonstratie ooit in het Zuiderpark in Den Haag. Daarmee wil FDF niet alleen het stikstofbeleid en de gedwongen uitkoop van boeren aan de kaak stellen, het wil ook allerlei andere maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen waaronder de toeslagenaffaire en de gascrisis in Groningen. De actiegroep hoopt 100.000 demonstranten naar het park te trekken, maar heeft volgens de gemeente aangegeven met 25.000 mensen te komen.

Ook klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren zaterdag actie in Den Haag. De groep heeft aangegeven rond het middaguur een deel van de A12 te willen blokkeren. Met de actie verzet XR zich tegen fossiele subsidies. Volgens de organisatie geeft Nederland ieder jaar zo’n 17,5 miljard euro subsidie aan fossiele projecten, wat een effectief beleid om de klimaatcrisis aan te pakken dwarsboomt.

De politie heeft laten weten op te zullen treden indien strafbare feiten worden gepleegd of afspraken rondom demonstraties niet worden nagekomen. Wel krijgen demonstranten „eerst altijd zelf de kans om hun actie te beëindigen” en is het optreden van de politie bij demonstraties gericht op de-escalatie.

Hoewel de gemeente de klimaatactivisten deze week deze week opriep om in de buurt van station Den Haag Centraal te demonstreren, is Extinction Rebellion van plan de actie op de A12 door te zetten. De actiegroep verwacht ruim 2.000 deelnemers voor de demonstratie. Het is de zesde keer dat XR de A12 gaat blokkeren. Bij de recente blokkade afgelopen januari waren zo’n duizend activisten aanwezig, 768 van hen werden gearresteerd. In de stad zijn tegelijkertijd voorbereidingen bezig voor de CPC Loop van zondag op het Malieveld.

