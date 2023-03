CPB: kabinet komt belofte kwaliteitsverbetering ouderenzorg niet na

Het kabinet komt zijn belofte voor de kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg niet na. Dat constateert het Centraal Planbureau (CPB) deze week in een rapport, waarover Trouw zaterdag schrijft. Rutte IV was van plan om jaarlijks 2,7 miljard euro extra te investeren om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Inmiddels is daarvan 1,6 miljard euro wegbezuinigd, zo constateert het CPB.

In het rapport rekende het planbureau alle kabinetsmaatregelen voor de ouderenzorg door. Daaruit bleken bezuinigingen die niet in het regeerakkoord waren aangekondigd. Het kabinet besloot in 2017 juist tot extra investeringen. Maar door „verschillende ombuigingen” zoals het CPB schrijft, is de oorspronkelijke investering in de ouderenzorg sindsdien voor meer dan de helft weer ongedaan gemaakt. Volgens het planbureau wordt daarmee de beoogde kwaliteitsverbetering niet gerealiseerd.

Niet de beloofde 2,7 miljard euro, maar slechts 1,1 miljard euro blijft nu over om ouderen betere zorg te bieden. Zeker een miljard zou verloren zijn gegaan aan bezuinigingen, bedoeld om de verpleeg- en verzorgingshuizen te dwingen efficiënter te werken.

De bezuinigingen baren het CPB zorgen. Er is minder zorg beschikbaar dan in 2017 werd beoogd, de kwaliteit ligt lager en er is minder zorgpersoneel: het kabinet streefde destijds naar 40 procent meer zorgmedewerkers.

