Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin vestigt record met 87ste wereldbekerzege

De Amerikaanse skiër Mikaela Shiffrin heeft zaterdag een record gevestigd door in het Zweedse Are de slalom te winnen. Het was haar 87ste wereldbekeroverwinning, meer dan welke andere skiër – man of vrouw – ooit. Dat melden internationale persbureaus. Ze won de slalom met 0,92 seconde voorsprong op de Zwitserse Wendy Holdener.

De 27-jarige Shiffrin won vrijdag al op de reuzenslalom en evenaarde daarmee het record van de Zweed Ingemar Stenmark, dat al ruim dertig jaar stond. In januari evenaarde ze al het record bij de vrouwen: dat stond met 82 overwinningen op naam van de Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn. „Het is erg moeilijk te bevatten”, zei Shiffrin na afloop van de wedstrijd, toen haar werd gevraagd hoe het voelde om de beste aller tijden te zijn.

Shiffrin is geboren in de Amerikaanse wintersportplaats Vail en skiede al toen ze 4 jaar oud was. Ze debuteerde toen ze 15 jaar oud was op wereldbekerniveau en op haar 17de won ze voor het eerst een wereldbekerwedstrijd, ook in Are. Ze heeft tijdens de huidige wereldbeker nog drie wedstrijden te gaan. The New York Times berekende eerder dat als Shiffrin tot haar 33ste blijft skiën, net als Vonn, ze de honderd wereldbekeroverwinningen zal passeren.

