Vlaamse regering bereikt akkoord over stikstof. ‘Iedereen heeft water bij de wijn gedaan’

De Vlaamse regering heeft vrijdag een akkoord bereikt in het stikstofdossier. Dat laat minister-president Jan Jambon (N-VA) weten via Twitter. „Iedereen heeft een slok water bij de wijn moeten doen.”

Net als in Nederland werkt ook de Vlaamse regering al jaren aan een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Nederland en België zijn de onbetwiste koplopers als het gaat om stikstofuitstoot in Europa. Nergens anders wordt op zo’n kleine oppervlakte zo veel vee gehouden. De landbouw is in Vlaanderen voor ruim 53 procent verantwoordelijk voor de totale stikstofuitstoot. De doelstelling van de Vlaamse regering is om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten.

Compromis

In Vlaanderen speelden met name twee knelpunten bij het sluiten van een akkoord over stikstof. Zo vonden de christendemocraten CD&V dat de stikstofuitstoot van industrie en landbouwbedrijven gelijkwaardiger moest worden behandeld. Ook wilden zij dat de stikstofuitstoot van landbouwbedrijven die zouden sluiten, kon worden doorgegeven aan andere bedrijven in de buurt. Rond beide punten is nu een compromis gesloten, wat inhoudt dat beide punten verder onderzocht gaan worden.

Ook zal er tot 2025 een grens zijn voor stikstofuitstoot. Bedrijven die meer uitstoten zullen geen vergunning kunnen krijgen. Die grens is dus voorlopig verschillend voor landbouw en industrie, verduidelijkt Jambon. Als uit het aanvullende onderzoek blijkt dat er versoepeld kan worden, zullen landbouw en industrie gelijker behandeld worden.

Naast het compromis dat is gesloten is er ook sprake van een „rode lijst” met landbouwbedrijven die moeten sluiten. „We geven iedereen de tijd om tot 2030 te sluiten. Er is een uitkoopregeling die ervoor zorgt dat hoe rapper men beslist, hoe hoger die vergoeding is”, aldus Jambon.

