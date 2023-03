Verenigd Koninkrijk en Frankrijk sluiten nieuw akkoord over onder meer migratie

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben een akkoord bereikt over extra maatregelen om migratie over het Kanaal in te perken. Dat hebben de Britse premier Rishi Sunak en de Franse president Emmanuel Macron vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie na afloop van hun eerste officiële, bilaterale ontmoeting in Parijs.

De Britten gaan de komende drie jaar 541 miljoen pond (ruim 612 miljoen euro) meebetalen aan anti-migratiemaatregelen aan de Franse kant van het Kanaal. Er komt een nieuw detentiecentrum voor migranten die aan de Noord-Franse kust verblijven en er worden vijfhonderd extra agenten ingezet om op de stranden te patrouilleren. Er wordt ook geïnvesteerd in drones en andere surveillance-apparatuur. Dit betekent dat het VK fors extra gaat investeren in de samenwerking op het gebied van migratie met Frankrijk. Het VK trekt hier de komende jaren gemiddeld 159 miljoen pond voor uit, terwijl dat bedrag dit jaar op ‘slechts’ 64 miljoen pond ligt.

De nieuwe afspraken zijn in lijn met steeds intensievere samenwerking tussen de twee staten om het aantal bootjes met migranten over het Kanaal te doen afnemen. In november spraken de destijds net aangetreden Sunak en Macron ook al af intensiever samen te gaan werken, waarbij Frankrijk onder meer voor het eerst Britse ambtenaren toegang verleende tot Frans grondgebied om mee te kijken, met als doel de onderlinge informatie-uitwisseling en coördinatie te verbeteren.

Bij de persconferentie vrijdag viel op dat Sunak meermaals sprak over „gezamenlijke inspanningen” om de problemen rondom migratie aan te pakken. Dit is een breuk met het verleden, waarbij voorgangers van de Britse premier de verantwoordelijkheid bij herhaling bij de Fransen neerlegden. Macron onderstreepte tijdens de persconferentie dat zijn land niet van plan is migranten die de oversteek al hebben gemaakt, terug te nemen - iets waar de Britten al tijden op aandringen.

Nauwere samenwerking

Naast migratie was ook de oorlog in Oekraïne onderwerp van gesprek. Het VK en Frankrijk willen gezamenlijk militairen van de Oekraïense marine gaan trainen en de regeringsleiders kondigden aan samen te gaan werken bij de ontwikkeling van complexe oorlogswapens. Er zou daarnaast een „ambitieus nieuw energiepartnerschap” liggen waarmee wordt ingezet op duurzame energie om ervoor te zorgen dat „Poetin nooit meer onze energiezekerheid kan inzetten als wapen”. Ook moet het makkelijker worden voor schoolklassen om reisjes te maken naar het andere land.

Met deze nieuwe afspraken lijken Macron en Sunak te willen laten zien dat er een nieuwe periode is aangebroken waarin het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk elkaar weer vaker zullen opzoeken. Dit nadat de verhoudingen de afgelopen jaren bekoeld waren door onder meer de Brexit en het onberekenbare bedrag van Sunaks voorganger Boris Johnson. Koning Charles III zal eind maart ook naar Frankrijk gaan, voor zijn eerste buitenlandse staatsbezoek sinds zijn aantreden.