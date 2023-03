‘Soms reis ik als luxepoes, soms als backpacker’

‘Ik woon in een koopappartement in de Alexanderpolder. Het is hier fijn wonen, groen en rustig. Ik ga vaak een rondje om de Kralingseplas wandelen. En ik fiets in een kwartiertje naar het centrum van Rotterdam. Vorig jaar is mijn vader overleden, dus ik zorg nu een beetje voor mijn moeder. Die woont hier vijf minuten vandaan. Mijn ouders waren 45 jaar samen, dus het is een grote overgang voor haar. Ze is niet ziek, maar heeft extra aandacht nodig.

„Ik ben gek op lezen, vooral managementboeken – die recenseer ik ook. Ik ben altijd een beetje nerdy geweest. Ik vind het leuk om te blijven leren en me te ontwikkelen. Ik heb een hele bibliotheek op kleur gesorteerd.

„Soms lees ik ook een roman, maar verder vooral boeken waarvan ik wat kan leren voor mijn werk of voor mezelf. Ik wil graag de beste versie van mezelf zijn, elke dag een beetje beter.

„Ik werk als consultant voor Noordhoff Academy. Wij adviseren scholen over professionalisering van het onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de kwaliteit van de toetsing. Ook hebben we een leerplatform, StudyTube, waar docenten zich online kunnen bijscholen.

„Naast mijn fulltimebaan bij Noordhoff werk ik ook als freelance consultant. Ik adviseer bedrijven over bijscholing van medewerkers, of hoe ze een bepaalde business-strategie kunnen uitstippelen. Dat freelancewerk kost me maximaal 15 uur per week, dus in totaal werk ik vaak wel 55 uur per week. Daar heb ik helemaal geen moeite mee, ik heb veel energie.

„Werk en privé combineren gaat heel makkelijk. Het loopt op een organische manier door elkaar heen. Vaak zit ik ’s avonds nog even op de bank te werken met mijn laptop. Dat gaat vanzelf, want ik vind mijn werk leuk!”

Alter ego

„Ik ben geïnteresseerd in technologie, kunstmatige intelligentie en big data. Veel mensen zien die ontwikkelingen als gevaar; dat had je ook bij de komst van de tekstverwerker. Maar je kunt het beter omarmen, vind ik, en zeggen: wat kunnen we ermee? Hoe kun je als bedrijf een techontwikkeling inzetten?

„Om een simpel voorbeeld te geven: een restaurant kan via datatechnologie precies zien welke gerechten en drankjes het populairst zijn. Zulke data kunnen je helpen om productiever, efficiënter en winstgevender te worden.

„Mijn grote passie is reizen, op allerlei manieren. Soms als luxepoes en soms als backpacker. Ik heb ook een alter ego, Dora The Explorer. In mijn dagelijks leven draag ik hakjes en mooie kleding, maar als ik op reis ga, verander ik in Dora The Explorer. Zo noem ik mezelf dan op social media.

„Ik ga altijd vier, vijf weken en heb al zestig landen gezien. Heel graag wil ik nog naar India, waar de roots van mijn voorouders liggen. Ik ben Hindostaans, oftewel Surinaams met Indiase wortels.

„Tijdens de pandemie heb ik twee jaar in Suriname gewoond en gewerkt. Daar ben ik geboren, ons gezin verhuisde in de jaren tachtig naar Nederland. Het was heerlijk daar te zijn tijdens de lockdowns. Ik werkte er als talent & development manager voor een internationale organisatie en had het erg naar mijn zin, maar ik miste Nederland toch wel. Bovendien ligt Suriname best geïsoleerd, wat niet handig is als je zoveel van reizen houdt als ik. Vanuit Nederland gaat reizen juist heel makkelijk.

„Tot vier jaar geleden was ik getrouwd. We waren twaalf jaar samen, maar zijn uiteindelijk uit elkaar gegroeid. Gelukkig zijn we nog steeds goede vrienden. Sindsdien heb ik geen langere relatie meer gehad, hooguit dingen van een paar maandjes. Uiteindelijk zou ik wel graag een leuke man willen vinden om lief en leed mee te delen. Samen een kleine wereld bouwen in deze grote wereld.”

Ouderwets idee

„Ik vind dat veel mannen spastisch doen over een relatie. Ze willen zich niet binden, uit angst dat ze hun vrijheid verliezen. Dat heeft volgens mij te maken met een ouderwets idee van wat een relatie is. Je hoeft echt niet alles samen te doen. Het gaat erom elkaar vrij te laten en het beste in elkaar naar boven halen. Zo kun je het laten slagen. Ik zie om mij heen veel stellen waarbij beiden nog steeds doen wat ze zelf leuk vinden.

„Natuurlijk zijn er ook altijd dingen waarin je allebei anders bent. Maar daar kun je gewoon over praten om een consensus te bereiken. Ik heb bijvoorbeeld niet per se een kinderwens, maar als de man leuk genoeg is, valt erover te praten!”

Opstaan Fauzia staat om half zeven op. „Dan drink ik een glas lauwwarm water met citroen. Daarna doe ik een wierookje aan en ga vijftien minuten intenties uitspreken. Vervolgens lees ik de krant, NRC, digitaal. En dan ga ik aan het werk. Twee dagen per week werk ik bij Noordhoff in Utrecht, op andere dagen bezoek ik klanten of werk ik thuis.” Sporten Sporten doet Fauzia ’s avonds na de werkdag: yoga, fitness en sinds kort ook krav maga, een Israëlische vechtsport. Ontspanning Fauzia heeft veel energie en werkt hard. Om te ontspannen gaat ze graag uit eten, naar film of theater. Of ze bezoekt een klassiek concert. „En soms doe ik een stilteretraite om op te laden.” Naar bed „Ik ben wel een hamstertje”, zegt Fauzia, „ik ga tussen tien en half elf naar bed.” Laatste grote uitgave Fauzia heeft recent haar huis laten stuken.