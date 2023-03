Slag rond loopgraven in Bachmoet doet denken aan Verdun in Eerste Wereldoorlog

Ruim een jaar na de Russische invasie in Oekraïne zijn er, geografisch gezien, weinig veranderingen te zien aan het front. Dat wil allerminst zeggen dat de situatie bevroren is. In tegendeel, op tal van plekken wordt zwaar gevochten. Toch is de terreinwinst die de Russische troepen de afgelopen maanden hebben geboekt gering. Alleen Bachmoet, het stadje in de Donbas dat al maanden zwaar wordt belegerd door troepen van de Wagner Groep, lijkt binnenkort in Russische handen te vallen.