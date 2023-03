Sinds Bachmoet heeft hij niets meer gezien. Maar zijn hoofd zit nog vol beelden

Eigenlijk ging het de hele dag best goed, zegt de Oekraïense militair Andrii Efimov (26). Eind januari was hij op 120 meter van de vijand gelegerd, in Bachmoet. Ze vochten de hele dag vanuit de loopgraven, en wisten stand te houden. „Toen begon het te schemeren.”

Efimov beschrijft de situatie: zijn groep stond op het punt om afgelost te worden, een pantserwagen was al onderweg, maar ineens begon een Russische luchtaanval. „Een wind stak op, overal werd het heet, er vielen gewonden. En doden. Iemand werd aan stukken gereten. Gruis en puin schoot tegen mijn benen en in mijn gezicht. Ik viel op de grond. Op mijn buik kroop ik naar de bosjes. Het begon te branden. Iemand sleepte me weg.”

De nu al maandenlang bevochten stad Bachmoet geldt als het gruwelijkste strijdtoneel van de oorlog in Oekraïne. De Russen zijn er op gebrand daar een overwinning te behalen en voeren niet-aflatende aanvalsgolven uit. Dagelijks zouden er honderden doden vallen. De compleet aan puin geschoten stad leek de afgelopen weken al meermaals verloren. De Oekraïners zitten in het defensief, overwegen een tactische terugtrekking, maar houden vooralsnog stand.

Andrii Efimov ligt inmiddels in het ziekenhuis. Terwijl hij vertelt, houdt zijn vrouw Alesja (20) zijn handen stevig vast. Zijn rechteroogkas is leeg. Zijn linkeroog ziet niets meer, al heeft Efimov een nog door de arts ingegeven hoop dat zijn zicht weer terugkomt. Zijn mondhoeken zijn een dikke centimeter ingescheurd. Voorhoofd en wangen zijn bedekt met een dik wit schuim, tegen brandwonden. Aan het rondvliegende puin heeft Efimov overal op zijn lichaam kleine wonden overgehouden. „Ik herinner me de warmte van de explosie, en het verdriet toen ik viel.”

Hoewel het brandpunt van de oorlog al maanden rond kleine, nagenoeg verlaten steden ligt als Bachmoet en Adviivka, resoneren de effecten van de bommen die daar vallen door heel Oekraïne. Het front is niet zomaar een lijn op de kaart, zei president Volodymyr Zelensky woensdagavond in een toespraak. „Het front bestaat uit mensen.” In het Feofanija-ziekenhuis, in de bossen buiten Kyiv, wordt niet alleen duidelijk hoe verwoestend deze oorlog is, hier en nu, maar ook hoe zwaar de toekomst zal zijn. Oekraïne krijgt te maken met een grote groep mannen met zware handicaps en grote trauma’s.

Complexe verwondingen

Vitali Soebbotin (47) is chirurg in het Feofanija. In de Sovjettijd was dit een ziekenhuis waar partijbonzen naartoe gingen om in een rustige, lommerrijke omgeving verzorgd te worden. De afgelopen jaren was het de plek waar de gegoede Oekraïners terechtkwamen. Nu is het zaterdag, maar weekenden heeft Soebbotin allang niet meer. Het Feofanija ligt, net als veel andere ziekenhuizen, vol gewonde militairen die intensieve zorg nodig hebben.

De loopgraven, de modder, de wreedheid: de oorlog in Oekraïne wordt vaak vergeleken met de wereldoorlogen uit de 20ste eeuw. Maar de verwondingen zijn anders, vertelt Soebbotin. In de Tweede Wereldoorlog zag je volgens hem vooral veel schotwonden. „Nu zijn het verwondingen van explosieven. Dan krijg je een combinatie van meerdere factoren”, zegt de chirurg. „Je hebt de fragmenten die rondvliegen en schade aanrichten. Maar er is ook een schokgolf die letsel veroorzaakt. Dat kan ook hersenbeschadiging zijn.”

„Het is pijnlijk voor de familie als een militair eigenlijk alleen maar wil genezen zodat hij terug kan naar het front.”

Bijna driekwart van de patiënten die binnenkomt van het front heeft zware, gecombineerde verwondingen. Soebbotins ‘behandelbijbel’ is een medisch handboek dat de Amerikanen schreven over hun ervaringen „in de woestijn” – met name in Irak en Afghanistan. „Zij hebben zeer goede statistieken over hoe je hulp kunt bieden.”

Inmiddels pionieren de Oekraïners zelf ook. „Ons grootste probleem op dit moment zijn infecties”, zegt Soebbotin. „We zien patiënten met infecties waar bijna geen enkel antibioticum tegen werkt.” Hij laat een lijst zien met de beschikbare antibiotica, en wijst één middel aan. „We kwamen erachter dat eigenlijk alleen dit middel werkt. Daarom is daar nu een tekort aan.”

Dus moet de chirurg wonden eindeloos opnieuw openmaken en met de hand desinfecteren. „Een kolossaal werk.” En bovendien zo pijnlijk, dat het onder narcose moet gebeuren. Met buitenlandse collega’s wordt nu geëxperimenteerd met de aanleg van probiotische preparaten op wonden, die de patiënt moeten helpen om infecties zelf af te slaan. „We boeken hier goeie resultaten mee”, zegt Soebbotin.