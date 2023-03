Saoedi-Arabië en Iran herstellen diplomatieke betrekkingen

Iran en Saoedi-Arabië hebben vrijdag een akkoord bereikt om de diplomatieke betrekkingen te herstellen en de ambassades te heropenen na zeven jaar van spanningen. Dat meldt persbureau Reuters. De overeenkomst waarover werd in Beijing gesloten, met China als gespreksleider.

De diplomatieke doorbraak verkleint de kans op een gewapend conflict tussen de twee landen in het Midden-Oosten. Teheran en Riyad kwamen overeen om binnen twee maanden de diplomatieke betrekkingen te hervatten. Daarnaast omvat de overeenkomst „hun bevestiging van het respect voor de soevereiniteit van staten en de niet-inmenging in interne aangelegenheden”.

Saoedi-Arabië verbrak de banden met Iran in 2016 nadat zijn ambassade in Teheran was bestormd tijdens een geschil tussen de twee laten over de executie van een sjiitische islamitische geestelijke in Riyad. De afgelopen jaren gaf Saoedi-Arabië Iran meermaals de schuld van raket- en drone-aanvallen op oliefaciliteiten van het koninkrijk. Iran heeft deze beschuldigingen altijd ontkend.

De Chinese topdiplomaat Wang Yi beschreef de deal als een overwinning voor dialoog en vrede. Hij voegde daaraan toe dat Beijing een constructieve rol zal blijven spelen bij het aanpakken van mondiale problemen. Het feit dat China betrokken was bij de gesprekken benadrukt de banden tussen het Aziatische land en Saoedi-Arabië, de voornaamste bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten.