Rutte erkent dat zijn eerste reactie op het enquêterapport Groningen niet goed was

Premier Mark Rutte heeft vrijdag toegegeven dat de toon van zijn eerste reactie op het enquêterapport over de gaswinning in Groningen niet goed was. Naar eigen zeggen was hij vermoeid door zijn bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kyiv. „Ik was die dag liever in bed gebleven. Maar dat is geen excuus.”

Het vernietigende rapport over de gaswinning kwam twee weken geleden naar buiten. Rutte liet toen enkel weten de conclusies „hard en pijnlijk” te vinden. Rutte, die zelf ook expliciet genoemd wordt in het rapport, ging vragen over politieke verantwoordelijkheid uit de weg. Hij liet toen weten eerst het rapport te willen lezen.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw zei twee weken geleden naar aanleiding van het rapport dat de Groningers altijd gelijk hebben gehad. Aan NRC laat hij weten bij zijn reactie te blijven en achter Rutte te staan. „Wat probeerden uit te stralen, ik vanuit Groningen, Rutte vanuit hier (Den Haag, red.), is dat wij het een rapport vinden dat zo groot en zo ernstig is dat je daar goed naar moet kijken.”

Of Rutte zijn eerste reactie inderdaad niet goed was? „Ik geef geen recensies op reacties. Iedereen doet het op zijn eigen manier”, aldus Vrijbrief.

Wel liet weten dat het kabinet pas met een officiële reactie komt na het mei reces. „Het is niet netjes om een reactie te leveren voordat het debat heeft plaatsgevonden.” Tot die reactie er is zal hij wel proberen continue Groningers te woord te staan om hen te vertellen waar het kabinet mee bezig is.