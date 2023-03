Oud-bankbestuurder Jes Staley zou bij seksfeesten van Epstein zijn geweest

Oud-topbestuurder Jes Staley wordt aangeklaagd door zijn voormalig werkgever. Wat is er aan de hand?

Een opmerkelijke zaak in de Amerikaanse bankenwereld. Daar klaagt JPMorgan Chase, de grootste bank van het land, oud-topmanager Jes Staley (66) aan. Die verkeerde jarenlang in de hoogste kringen van JPMorgan, en beheerde onder andere het geld van Jeffrey Epstein. Deze bekende financier werd in 2019 opgepakt voor misbruik van een groot aantal minderjarige meisjes, die werden geronseld door zijn handlanger Ghislaine Maxwell. In datzelfde jaar pleegde hij zelfmoord in zijn cel.

JPMorgan Chase vreest zelf vervolging voor het faciliteren van het ronselnetwerk van klant Epstein: daar lopen al twee zaken over. Maar JPMorgan wil dat áls het in deze zaken schuld treft, de bank daarvoor Jes Staley verantwoordelijk kan houden. Zo hoeft het zelf geen eventuele boetes te betalen. Daarom klaagt de bank de ex-topmanager nu alvast preventief aan, om zo te zeggen.

Wat is de rol van Staley volgens JPMorgan?

Volgens advocaten van de bank zat Staley diep in het netwerk van Epstein. Zo zou hij seksfeesten hebben bezocht en daar ook Epstein vrouwen hebben zien misbruiken. JPMorgan vermoedt ook dat Staley zelf een vrouw heeft misbruikt op een van de feesten, aldus de aanklacht.

Staley heeft dit, aldus de bank, allemaal nooit gemeld aan zijn werkgever. Dat had hij wel moeten doen, omdat Staley door zijn aanwezigheid bij de feestjes wist dat Epstein een criminele klant was. De bank zou ook expliciet gevraagd hebben aan Staley of Epstein klant kon zijn of niet.

JPMorgan eist ook salarissen terug van Staley, uit de periode 2006 tot en met 2013. In die jaren zou zijn gebrek aan ‘loyaliteit’ aan zijn werkgever, zoals de bank het omschrijft, hebben gespeeld. In totaal betaalde de bank hem tussen 2006 en 2011 zo’n 80 miljoen dollar, aldus de Financial Times.

Staley vertrok in 2013 na drie decennia bij JPMorgan en ging in 2015 als hoogste man aan de slag bij de Britse bank Barclays. Daar deed hij in 2021 een stap terug nadat autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek begonnen naar zijn banden met Epstein.

Wat vindt Staley zelf van de aanklacht?

Er is nog geen reactie bekend van Staley. Maar het lijkt al duidelijk wat zijn verdediging gaat zijn: in de top van JPMorgan Chase zouden veel meer mensen hebben geweten van het gedrag van Epstein. De bank zou er bewust voor hebben gekozen hem niet te weren als klant omdat hij veel geld opleverde.

Dit punt is afgelopen week al gemaakt door een advocaat van een van de misbruikslachtoffers van Epstein, die een van de oorspronkelijke twee zaken tegen JPMorgan Chase heeft aangespannen (de andere is aangespannen door de Amerikaanse Maagdeneilanden, waar Epstein een huis bezat).

Volgens deze Brad Edwards wil de grote bank de schuld afschuiven op Staley, zo zei hij tegen de Financial Times. Hij probeert – samen met de advocaten van de Amerikaanse Maagdeneilanden – al langer beslag te leggen op correspondentie van huidig JPMorgan-bestuursvoorzitter Jamie Dimon: in feite de bekendste en belangrijkste bankier van de Verenigde Staten. Ook willen ze hem onder ede laten getuigen.

