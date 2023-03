NOS-presentator Jack van Gelder: ‘betrokken bij twee gevallen grensoverschrijdend gedrag’

Jack van Gelder was onderwerp van minstens twee meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij de externe vertrouwenspersonen van de NOS. Dat verklaarde de presentator donderdag zelf in de SBS6-talkshow HLF8. Van Gelder maakte de meldingen openbaar omdat ze zouden terugkomen in een aanstaand artikel van de Volkskrant. Zijn uitspraken kwamen op de dag dat hoofdredactie van NOS Sport haar vertrek aankondigde vanwege jarenlang grensoverschrijdend gedrag op haar redactie.

Van Gelder, zelf decennialang actief bij NOS Sport, sprak onder meer van een geval waarbij een collega-presentatrice hem in 2011 belde toen hij in bad zat. „Zij vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: als je bij me in bad komt zitten, prima.” Volgens Van Gelder ging het om een misplaatste grap en bood hij via een persoonlijk Twitterbericht zijn excuses aan bij de vrouw in kwestie. Die zijn volgens hem ook aanvaard. Of de verhalen zoals Van Gelder ze schetst kloppen, is nog niet duidelijk. De vrouwen in kwestie hebben vooralsnog niet in het openbaar gereageerd op Van Gelders versie.

In een ander geval zou Van Gelder een vrouwelijke collega uit hebben gemaakt voor „hoer of andere bewoordingen” na een hoogopgelopen discussie in 2012 over wie er namens NOS Sport naar het EK voetbal in Polen en Oekraïne zou gaan. Volgens Van Gelder „zeggen we allemaal wel eens wat in een opwelling”.

Ontslag hoofdredactie

Donderdag verklaarde de hoofdredactie van NOS Sport gefaseerd op te zullen stappen vanwege de gevallen van grensoverschrijdend gedrag op de redactie. De afgelopen twee maanden brachten twee externe vertrouwenspersonen meldingen van medewerkers in kaart. Het daaruit voortvloeiende rapport bracht de NOS-directie tot „indringende inzichten”.

In het verslag komen meerdere gevallen van grensoverschrijdend gedrag naar voren, waaronder pestgedrag, seksuele intimidatie, discriminatie en verbale agressie. De bevindingen „raken” de NOS en „dwingen” de organisatie „tot actie”, aldus de directie. Om een cultuuromslag mogelijk te maken schakelt de NOS-directie onder meer een extern adviesbureau in. Het doel is een „veiliger en socialer werkklimaat”.

