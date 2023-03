Drie roedels zijn het inmiddels in Gelderland. Drie groepen wolven die van de bossen op de Veluwe hun vaste territorium hebben gemaakt. Het hadden er ook twaalf kunnen zijn, of één eenzame wolf. Voor de discussie om het dier maakt dat niet veel uit.

Die woedt, vanaf het moment dat de eerste wolf zich op de Veluwe durfde te vestigen, in 2019, hevig. Met de wolf hebben de lokale kranten nooit een gebrek aan onderwerpen voor lezerspolls. Zo blijkt dat 65 procent van de lezers van De Gelderlander het eens is met de stelling: ‘Hè hè, eindelijk komen we van die wolven af’, nadat bekend werd dat sommige Europarlementariërs de beschermde status van de wolf willen afschaffen. En 71 procent van de lezers van dezelfde krant gaf eind vorig jaar aan ‘veel negatiever’ over de wolf te denken dan in 2021.

Dat kan uitmaken bij de komende verkiezingen, want de wolf is een groot thema. En welke politieke mening benadert nu het dichtst de waarheid? Is de wolf een „kieskeurig roofdier” dat balans brengt in het ecosysteem, zoals PvdD’er Lester van der Pluijm onlangs stelde in een praatprogramma van Omroep Gelderland? Of zorgt het dier dat er straks „niets meer” rondloopt aan andere dieren, zoals zijn opponent Marjolein Faber (PVV) betoogde?

Veiligheid

Zoals vaker bij controversiële onderwerpen gaat het debat over de wolf inmiddels over het debat zélf. Ook omdat actievoerders met complotachtige meningen zich in de discussie mengen.

Ecoloog en wolvenkenner Marc Wilbers zou in maart in een bibliotheek in de Noord-Veluwe komen vertellen over de geschiedenis, de ecologie en de voor- en nadelen van de wolf op de Veluwe. Van de zestig kaartjes bleken er dertig in één klap opgekocht door een notoire wolvenhater en actievoerder uit Volendam, die ervan overtuigd is dat wolven in Nederland uitgezet zijn. Ze wilde met een groep „kritische vragen” komen stellen.

De bibliotheek zag aankomen wat voor soort avond dit zou worden en blies de lezing af. De „veiligheid” van de aanwezigen kon niet worden gegarandeerd. Het besluit leidde vooral online tot discussie. Een Puttens VVD-raadslid, Jorrit Heinen, noemde het afzeggen van de lezing op Twitter „bizar en onbegrijpelijk”. Je moet immers nooit „zwichten voor bedreigingen of terreur”. Een lezer schreef op de site van dagblad de Stentor: „Wie de vrijheid van meningsuiting verhindert is een groter gevaar voor ons land dan alle wolven bij elkaar”. Een ander schreef: „Onverdraagzaamheid neemt in rap tempo toe in Nederland!” Een derde vond het „heel kinderachtig dat men anderen de kans ontneemt een lezing bij te wonen”.

De woedende actievoerster zelf mocht haar verhaal doen in het dagblad; ze was in een „kwaad daglicht” gesteld. Mensen die haar begrepen waren er genoeg. Een lezer vroeg zich af of de veiligheid die in het geding zou komen, nu een „bewezen feit” was of „suggestief”. En ook: natuur gaat ons „allemaal” aan, schreef weer een andere lezer. Het is dus niet alleen de wolvenexpert die „een mening mag hebben”.

De oplossing? De bibliotheek Noordwest-Veluwe liet de lezing online doorgaan. Met de actievoerster wilden ze niet in gesprek. Want veel mensen leken niet te begrijpen dat het hier helemaal niet om een debatavond gíng, zegt een woordvoerder in de Stentor, „maar om een lezing met informatie”.