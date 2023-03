Zoeken naar wie je bent en mag zijn, in een dorp met 16 kerken

Steeds trok ze weer naar haar dorp. Bijna alle opdrachten tijdens haar vierjarige fotografieopleiding St. Joost voerde Lisa van der Rhee uit in Alblasserdam, een dorp met zestien kerken, waar ze opgroeide als jongste in een gezin met negen kinderen. Aan het einde van haar middelbare school was ze helemaal klaar met het dorp en zijn regels, en kon eindelijk naar Rotterdam verhuizen. Waarom ze dan toch steeds terugging? Ze had geen idee.

Zo ging het ook met haar afstudeerproject. Ze wilde iets met de stad en het dorp en de kloof daartussen en fotografeerde jongeren in de bus tussen Alblasserdam en Rotterdam. „Ik vond het interessant dat ze naar de stad gingen en weer terug.” Haar oog viel op de jongeren waarvan ze „wist”: zij zijn met iets bezig, ze passen niet helemaal in het dorp.

In die tijd ontmoette ze de 21-jarige Marlies. Niet in de bus, maar achter de kassa van de Coop in Alblasserdam. Ze zag dezelfde combinatie van kracht en kwetsbaarheid als bij de jonge buspassagiers. In Marlies herkende ze zichzelf, en haar zoektocht naar wie ze is en de liefde. Dat vond de fotograaf zo „fascinerend” dat ze besloot een heel fotoboek aan Marlies te wijden. Zaterdag, de dag dat Lisa 26 wordt, lanceert ze het met een tentoonstelling in Ballon Rouge in Rotterdam.

Het boek, waarin foto’s zijn afgewisseld met WhatsAppgesprekken tussen Lisa en Marlies, leest als een minifilm. Al snel na hun ontmoeting gaat Marlies naar Parijs met iemand die ze nog niet lang kent. Dat had Lisa niet verwacht, omdat het leven in het dorp voor Marlies best overzichtelijk is. Dus ze dacht: ik moet mee. Voor Marlies was het als de bus naar Rotterdam voor Lisa ooit was. Een hele nieuwe wereld ging open.

Ze had Marlies kunnen neerzetten als gelovig meisje, met lange rokken aan. Maar de foto met het baretje dat ze in de kerk draagt, heeft ze negatief gemaakt. Het boek is universeler dan het geloof. Het gaat over opgroeien, je thuisvoelen en je eigen stem vinden. Het boek heet Hoor je mij, naar de titel van een nummer van S10 dat Marlies vaak luistert, over dat het zwaar kan zijn maar later beter wordt. Lisa: „Het lijkt of ik dat tegen haar zeg, als oudere zus.”

Lisa weet inmiddels beter waarom ze steeds teruggaat. Ze komt uit een warm gezin, waar veel mocht, tot het op het geloof aankwam. Dat vond ze verwarrend. Door er te fotograferen houdt ze zich een spiegel voor, denkt ze, om die tweestrijd te begrijpen. Je kunt én de vrijheid missen van een stad, én terugverlangen naar de vertrouwde omgeving van een dorp. „Ik ben juist heel erg gaan waarderen waar ik vandaan kom.”