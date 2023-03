Het Uur met politicoloog Tim 'S Jongers

‘Armoede kruipt in je ziel en organen en laat je nooit meer los.’ Politicoloog Tim ’S Jongers ontworstelde zich aan een jeugd vol armoede en onzekerheid, en zet zich sindsdien in om armoede bestrijden. Pieter van der Wielen praat met hem over de groeiende kloof tussen ‘hoopvollen’ en ‘hooplozen’, en hoe dat kan leiden tot het aanbieden van een ‘beledigende broccoli’ aan kinderen die niet eens ontbijt hebben gehad. Over het belang van elkaar écht zien, voorbij de vooroordelen van ‘ongezonde keuzes’ en ‘eigen schuld’ van arme mensen. En waarom het beeld dat politici en ambtenaren allemaal zakkenvullers zijn niet klopt, maar een dosis ‘constructieve woede’ vanuit burgers wel op zijn plaats is.

