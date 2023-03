Hatelijk nationalisme vind je overal. En mensen die daar aan verdienen óók

‘Tegenwoordig beperkt het volk zichzelf en hoopt het alleen nog op twee zaken: brood en spelen.” Dat was tweeduizend jaar terug, toen de Romeinse satiricus Juvenalis moest aanzien hoe de politiek van zijn tijd de hardwerkende Romein paaide met graan en gladiatoren, in ruil voor een afgewende blik. Alles was gratis en voor iedereen – zolang je de machthebbers maar niet op de vingers keek, zolang je afzag van het nemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid en je je niet langer als burger gedroeg. En het werkte, de Romeinse dichter moest het met lede ogen aanzien, het volk liet zijn stem gewoon afkopen met bloedstollend entertainment. De gevestigde macht had de handen vrij. Politiek handjeklap, schaamteloze zelfverrijking, criminele praktijken, who cares.

Het werkt nog steeds. Maar tegenwoordig ligt het allemaal net even anders. De ‘spelen’ waarmee het volk wordt verleid, zijn nu zelf politiek geworden, ze zijn niet louter meer vermaak.

De gewone man wordt verlekkerd met lege vaderlandsliefde

Ik moest aan Juvenalis denken toen ik las over Daniil Solovjov, zoon van Vladimir Solovjov, het belangrijkste gezicht van Poetins kwaadaardige propagandamachine. In de Russische media braakt Vader Vladimir avond aan avond de meest gewelddadige wraakfantasieën uit, waarbij het getergde Rusland zijn vijanden in de nucleaire as legt. In zijn door het Kremlin aangestuurde retoriek is de Derde Wereldoorlog allang begonnen; het Westen is zo perfide, decadent, verdorven, zo oorlogszuchtig en zo gruwelijk liberaal (Lhbt! Gender-ideologie!), dat het gewoon de totale vernietiging over zich afroept. Rusland is niet alleen superieur, het moet zich ook teweerstellen tegen het kwaad, tegen de satan. Wereldstad Londen is in die eindeloze rants een van de voornaamste doelwitten; het kost Rusland geen enkele moeite, verkondigt Solovjov, die stad van de aardbodem te vegen.

Londen is ook de stad waarin zijn eigen zoon carrière maakt als fotomodel. Deze 21-jarige Daniil belichaamt in alles wat zijn vader het meeste lijkt te haten – een door en door verwesterde jongen, feminien à la mode, op één foto zijn z’n nagels zorgvuldig gelakt. Terwijl vader Vladimir het gebrek aan patriottisme van de gewone Rus hekelt, kom kom, het leven zelf wordt overschat, stuur je zonen als kanonnenvoer naar het front voor het glorieuze vaderland, waar wachten jullie nog op - laat zijn eigen zoon het afweten omdat hij helaas net een nieuw contract bij een modehuis heeft getekend.

Dat volksmenners hun eigen kinderen uit de wind houden, is niet nieuw. Maar in het Rusland van Poetin is de elite volledig bekeerd tot wat ze het volk leert te haten – vrijheid, luxe, leven in het westen en geld, heel veel geld. Het volk wordt niet langer afgeleid door vermaak, maar verleid met hatelijk nationalisme. In de ontelbare beschouwingen over de motieven van Vladimir Poetin gaat het weinig over zijn haast kosmische hang naar luxe, maar wie foto’s van zijn paleizen ziet, kan er niet omheen – de vergulde penthouses van Donald Trump verbleken erbij. Het is de Russische elite die zich te goed doet aan brood en spelen. De gewone man wordt verlekkerd met lege vaderlandsliefde. Hun brood en spelen: woede en wrok.

Trump, Brexit, Baudet

Nationalisme als verdienmodel – het is overal nu. Groot en klein. Kijk naar populisten als Trump, die zijn aanhang gek maakt met een gevoel van nationale neergang, terwijl hij hun het geld keer op keer uit de zakken klopt. Kijk naar Viktor Orbán die in Hongarije de haat tegen de EU aanjaagt omdat het de vijand zou zijn van de Hongaarse nationale cultuur, maar intussen de Europese subsidiepotten leeg trekt voor zichzelf en zakenvrienden. Kijk naar Erdogan, die godsdienst en natie inzet om te voorkomen dat men oog krijgt voor de gierende corruptie in Turkije – zoals in de bouw, waardoor tienduizenden burgers door de aardbeving onder het puin van door malafide aannemers gebouwde flats terecht kwamen.

En kijk naar de Brexit, waar een groot deel van de bevolking gek gemaakt werd met het idee van een herwonnen soevereiniteit, terwijl de ‘hedgefund winners’ er met de buit vandoor gingen. De sociaal-economische neergang is voor de burgers, wier wereld ineens een stuk kleiner is geworden. Zij mogen lekker lang kauwen op hun hervonden nationale trots.

In de Verenigde Staten speelt nu de rechtszaak tegen Fox News, aangespannen door een bedrijf dat stemmachines maakt en dat na de door Trump verloren verkiezingen er door de zender van werd beschuldigd stemfraude mogelijk te hebben gemaakt. Uit WhatsApp-gesprekken en getuigenissen blijkt dat men bij Fox donders goed wist dat Trump de verkiezingen keihard had verloren – maar toen de kijkers deze waarheid niet slikten, en de kijkcijfers begonnen te dalen, gaven de kopstukken van de zender het publiek alsnog waar het om vroeg, brood en spelen: leugens, gevoelens van rancune en miskenning, een elite die hen bestolen had, wat had je dan verwacht.

Follow the money – eigenlijk overal waar handig wordt ingespeeld op gevoelens van nationale neergang en persoonlijke miskenning, vind je uiteindelijk mensen die er flink aan verdienen. Het FvD van Baudet en zijn bende van vier is een onderneming, een cynische geldmachine. Zijn aanhang bestaat uit mensen die zich vroeger op de markt Haarlemmerolie lieten aansmeren – alleen heet het product nu patriottisme, het opwindende gevoel deel uit maken van de aanstormende contrarevolutie. Je mag je zélf nu gladiator wanen. Die revolutie komt er niet, maar wanneer de leeggetrokken leden daar achter komen, als ze er ooit achter komen, is de snake oil merchant vertrokken.

Het is een elite die elitehaat aanwakkert om zelf de handen vrij te hebben

Afgelopen week was bij De Avondshow met Arjen Lubach te zien dat zelfs achter de boerenprotesten het grote geld schuilgaat. De benarde Nederlandse boeren, die nu voor zo’n beetje half Nederland het symbool zijn geworden van alles wat de gewone Nederlander wordt afgepakt, onze nationale trots en onze gehaktbal, worden vanuit de schaduw aangestuurd en zwaar gesubsidieerd door de ‘agrireuzen’, grote bedrijven waarvan de eigenaren bovenin de Quote 500 staan; ze horen tot de rijkste mensen van Nederland. Het is de zakelijke elite die de gewone man en de kleine boer voor hun kar spant. Het is een elite die elitehaat aanwakkert om zelf de handen vrij te hebben.

Brood en spelen.

Het is misschien wel de grootste wisseltruc van onze tijd: onbekommerde globalisten die zich als nationalist voordoen, een elite die zich anti-elitair voordoet en steenrijke kapitalisten die zeggen op te komen voor de bedreigde eigenheid van de gewone man. Om de markt van de miskenning te bedienen, geven ze het volk krachtige illusies als afleiding, de mythe van de herwonnen zeggenschap, de mythe van het behoud van een kleine overzichtelijke wereld, de mythe van opstand en trots. Ze zijn de grootverdieners van het ongenoegen.

NRC-redacteur Bas Heijne onderzoekt hier iedere maand wat de samenleving beweegt.