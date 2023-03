Grijp je in als je kind porno kijkt? Zeven opvoedvragen over seksualiteit en intimiteit

Praten over seksualiteit en intimiteit met kinderen blijkt nog niet zo makkelijk. In de rubriek Opgevoed, waarin Annemiek Leclaire vragen van lezers voorlegt aan deskundigen, gingen tal van vragen over hoe je onderwerpen als voorbehoedsmiddelen, porno en een naderende menstruatie aansnijdt. Voor dit artikel selecteerden we zeven afleveringen met adviezen van deskundigen.

1 Op welke leeftijd ‘mag’ een kind seks?

De veertienjarige dochter van een lezer slaapt met haar vriendje op de kamer. Als moeder tussen neus en lippen door informeert of ze het veilig doen, zegt de dochter condooms te gebruiken. Het meisje is aan de pil en het vriendje is een lieve jongen. Toch ligt de moeder er wakker van: is haar dochter niet te jong voor seks?

Verbieden heeft geen zin, maar kinderen jonger dan veertien kun je wel ontmoedigen om seks te hebben.

2 Hoe geef je seksuele voorlichting aan ongeïnteresseerde tieners?

De tien- en twaalfjarige dochters van een lezer halen hun schouders op als hun vader aankomt met bibliotheekboeken over seksuele voorlichting of als het onderwerp voorbijkomt op televisie. De vader wil zijn dochters voorbereiden op een tijd waarin seksualiteit een grotere rol gaat spelen, maar dat lukt zo niet voor zijn gevoel. Hoe brengt hij hen het nodige bij?

De morele aspecten van seksualiteit aansnijden is het belangrijkst, zeggen deskundigen.

3 Hoe voorkom je een ongeplande zwangerschap als een kind niet over seks wil praten?

Een lezer groeide op in een milieu waar je als meisje niets mocht op seksueel gebied - ‘daar ontstaan juist ongelukken door’ - en raakte al vroeg zwanger. Haar kinderen wil ze hiervoor behoeden, maar haar zoon wil van zijn moeder geen woord horen over condooms of andere dingen die met seks te maken hebben. De moeder is bang dat haar zoon dezelfde fout maakt als zij.

De aanpak van opvoedexperts? Houd het luchtig en begin terloops over het onderwerp ‘zwangerschap voorkomen’.

4 Hoe licht je voor als je kind aseksueel is?

Een moeder praat regelmatig met haar tienerdochters over seks. De een luistert geïnteresseerd, de ander vindt het maar ‘vies’. De lezer zoekt er niets achter, maar het zette haar aan het denken: hoe kun je inclusief voorlichten en daarbij ook rekening houden met eventuele aseksualiteit?

Experts geven tips hoe je een gesprek over seks breed kunt benaderen, als seksuele én relationele vorming.

5 Grijp je in als een kind porno kijkt?

Een lezer zou haar zestienjarige zoon het liefst verbieden om porno te kijken, maar ze snapt dat dat onmogelijk is. De jongen kijkt een paar keer per week naar video’s en zijn moeder vraagt zich af wat voor invloed dat heeft: verwachten jongeren door porno niet te veel, gaan ze wel respectvol met elkaar om en worden vrouwen niet te vaak als seksobject bekeken?

Benoem dat de realiteit anders is dan porno voorspiegelt. Deskundigen bieden aanknopingspunten hoe je dat doet.

6 Hoe bereid je een kind voor op de eerste menstruatie?

Een lezer heeft het idee dat haar kind van bijna elf snel ongesteld zal worden. Kan ze haar dochter voorbereiden op dit moment en hoe reageer je als ouder op de eerste menstruatie van een kind?

Laat weten dat een kind met vragen altijd bij je terecht kan, is een belangrijke tip van opvoeddeskundigen.

7 Hoe wapen je een kind tegen seksuele belangstelling?

Op straat in Italië kreeg de veertienjarige dochter van een lezer zoveel mannelijke aandacht dat ze in huilen uitbarstte. Ze oogt misschien wat ouder, maar is eigenlijk nog een jong kind, zegt haar vader. Hoe kan hij haar bijstaan?

“Al loopt ze in haar blote kont, dan heeft een vrouw nog het recht met rust gelaten te worden”, zegt een van de experts in deze aflevering van Opgevoed.

