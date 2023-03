Ik ben docent in het hoger onderwijs en over anderhalf jaar ga ik met pensioen. Ik heb er nog echt zin in en sympathiseer niet met de Franse pensioendemonstranten. Dan word ik door collega één toegefluisterd als ik zucht over een digitaal probleem: „Nog even volhouden, Edi.” Collega twee vraagt wat er met mijn tand aan de hand is; blijkt een stukje sla op te zitten. „Nou ja, op jouw leeftijd vallen ze er allemaal uit.” Vraagt collega drie of ik het was op die fiets. „Ik dacht: bijna een oude vrouw aangereden!” Hebben de Franse stakers een punt?

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl