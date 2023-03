Een nieuw boek kopen in de Boekenweek? 20 tips van NRC

Klik hieronder op de knop om gelijk naar een categorie te gaan: Romans

Boekentips: 10 x fictie De boekenredactie bespreekt wekelijks tal van romans. Welke zijn écht de moeite waard om aan te schaffen in de Boekenweek? Boekenredacteur Thomas de Veen zet tien van de beste recent verschenen binnenlandse en buitenlandse romans op een rij, in willekeurige volgorde.

1 Gijs Wilbrink De beesten





Na een ontspoorde avond met drank, wiet en een aanranding, keert Isa terug naar haar oude dorp, waar haar invalide vader en motorheld plots vermist is. Wat is er met hem gebeurd? In deze daverende debuutroman voel je de loerende blikken van het Oost-Nederlandse dorpsleven priemen. De beesten is een western, maar dan wel van de grimmige soort.

2 Peter Zantingh Tussentijds





Moet je wel een kind willen krijgen nu de klimaatcrisis boven ons hoofd hangt? Tussentijds gaat over stilstand en verandering, over angst voor de toekomst en over de grip die de mens maar in zeer beperkte mate heeft op zijn leven. Toch wordt het nooit zwartgallig. De ingenieuze vierde roman van Peter Zantingh is genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs.

3 Sacha Bronwasser Luister





Wat hebben een gestalkte au pair en een kunstdocent die grenzen overschreed met elkaar te maken? Daarvoor moet je als lezer goed blijven luisteren zoals de titel opdraagt, en vooral door blijven lezen. Maar dat is met dit intrigerende boek geen enkel probleem. Luister heeft iets stalkerigs, iets onbestemds, maar ook een warm en menselijk hart.

4 Simone Atangana Bekono Zo hoog de zon stond

Kunstenares Sonny verblijft een zomer in een villa in haar geboortedorp, gewoon om wat te werken, en vooral om tot rust te komen. Maar daar komt weinig van terecht. De ontspannen werkvakantie mondt uit in een hete zomer vol woeste nachtmerries en ontregelende katers. Is het huis behekst? Of hebben de onverklaarbare dingen iets maken met de xenofobe Brabanders in het dorp? Een roman die doet denken aan de films Get Out, Parasite en Triangle of Sadness.

5 Allard Schröder Sellinger

In de verhalenbundel Sellinger leven de personages in hetzelfde gemeenschapje, maar erg gemeenschappelijk gaat het er niet aan toe. Het zijn zwijgzame en ook een beetje gekke mensen, die treurig en eenzaam langs elkaar heen lopen en langs elkaar heen leven. Toch zijn de personages allesbehalve saai en de verhalen romantisch en toverachtig.

6 Désanne van Brederode Zielland





Wat als Goebbels met zijn minnares naar Japan was gevlucht? Om die vraag draait de what-if-roman van Désanne van Brederode. Nazi’s nabootsen in boeken en films kan al snel kitscherig worden, maar niet in Zielland. Goebbels is al vanaf de eerste pagina’s geloofwaardig. Dat het nationaalsocialisme uitmondde in het allergruwelijkste: daar zal iedereen het mee eens zijn, maar deze overtuigende roman geeft inzicht in de weg ernaartoe.

7 Bret Easton Ellis Scherven

Iedereen op de prestigieuze Buckley School loopt weg met de nieuwe leerling, de knappe en innemende Robert Mallory. Hoofdpersonage Bret is de enige die achterdocht koestert. Er is in Los Angeles een seriemoordenaar actief en bij Bret groeit de overtuiging dat Robert niet zomaar een leerling is. Scherven is een boek als een film, met een lange aanloop en een confrontatie op het eind.

8 Alba de Céspedes Verboden schrift

In het Italië van de jaren vijftig leven vrouwen een onopvallend leven als moeder, echtgenoot en huisvrouw. Zo ook Valeria, die zelfs door haar man ‘mamma’ wordt genoemd. Maar dat alles verandert als ze een schrift koopt en begint te schrijven. Langzaam realiseert Valeria zich tegen wil en dank dat haar huis-, tuin- en keukenleven enkel een dekmantel is voor haar verlangens. Alba de Céspedes blijft een reusachtig schrijfster.

9 Javier Marías Tomas Nevinson





De postuum in vertaling verschenen, laatste roman van de grote Spaanse schrijver Javier Marías laat zijn literaire verbeeldingskracht in volle glorie zien. In deze roman komen alle elementen uit zijn oeuvre bijeen: de wereld van de Britse geheime dienst, de universiteit van Oxford, trouw en ontrouw, klassieke speelfilms, thrillers van Agatha Christie en John le Carré, poëzie van T.S. Eliot en toneelstukken van Shakespeare. Tomas Nevinson is een afscheidsboek, waarvan je extra moet genieten, zoals van een laatste sigaret.

10 Cormac McCarthy Stella Maris

De roman Stella Maris bestaat geheel uit dialogen tussen een patiënte en haar therapeut in een psychiatrische kliniek. Alicia is gediagnosticeerd met schizofrenie met een ziektegeschiedenis van visuele en auditieve hallucinaties. Zo denk ze dat ze jarenlang ‘s nachts bezocht is door een onguur heerschap dat ze het Kind noemt. En dan heeft ze ook nog incestueuze gevoelens voor haar broer. Over de uitkomst van de gesprekken vertellen we niks. Lees het boek nou maar gewoon.

Boekentips: 5 x non-fictie Op zoek naar een goed non-fictieboek? Boekenredacteur Rosan Hollak maakte een lijst met vijf recent verschenen boeken die het lezen waard zijn.

1 Herfried Münkler Marx, Wagner, Nietzsche. Het tijdperk van de revoluties

Met enorme kennis beschrijft Herfried Münkler de overtuigingen en obsessies van drie grootheden van de negentiende eeuw: Marx, Wagner en Nietzsche. Waaruit vervolgens weer talloze lijntjes naar onze tijd zijn te trekken. Onze recensent heeft het boek met rode oortjes gelezen.

2 Alejandra Ortiz De waarheid zal me bevrijden

Buiten het azc rijden er witte mannen in auto’s langs om vluchtelingen voor tien euro om seks te vragen en sommige vluchtelingen krijgen onderdak van homostellen in ruil voor gedwongen seks. Alejandra Ortiz – ze ontvluchtte Mexico omdat ze als trans vrouw haar leven niet zeker was – beschrijft in haar unieke autobiografie haar ervaringen als vluchteling in Nederland. Een ontnuchterend boek van literaire proporties.

3 Vinciane Despret Leven als een vogel

Stel dat de dieren rechten hebben, hoe zou onze aarde er dan uitzien? In Leven als een vogel schrijft de Belgische filosoof Vinciane Despret dat de mens besmet is met het idee ‘dat het milieu een te exploiteren hulpbron is’. Dat de mens zich de natuur toe-eigent om deze ‘naar eigen believen [te] gebruiken en misbruiken’. Maar wat als we de wereld nou eens zouden bekijken door de ogen van een vogel?

4 Natalia Ginzburg De kleine deugden

In de voor het eerst vertaalde essaybundel De kleinde deugden verbindt Natalia Ginzburg met scherpe pen haar geestige karakteriseringen van aardse, dagelijkse dingen met meer duistere, ongrijpbare thema’s: het fascisme, de oorlog, de dood van haar eerste echtgenoot. Ginzburg schrijft laconiek zonder afstandelijk of cynisch te worden, soms melancholisch maar nooit sentimenteel, in een stijl alsof ze op de hielen wordt gezeten.

5 Elizabeth Hardwick Verleiding en verraad. Vrouwen en literatuur

In Verleiding en verraad noemt schrijfster Elizabeth Hardwick de Amerikaanse dichter en schrijver Sylvia Plath geen aardig mens, voor wie zelfmoord ‘een optreden’ was, over Emily Brontë schrijft ze dat het ‘bijna onmogelijk was vat op haar te krijgen’, en het personage Hedda Gabler vindt ze een gefrustreerde vrouw met een beschadigd karakter. Waar komen deze beschouwingen vandaan? In een brief aan Hardwick probeert de recensent te begrijpen wat het betekent om als getalenteerde vrouw in de schaduw van een man te leven.

Boekentips: 5 x geschiedenis Een goed boek lezen en ook nog wat opsteken van de geschiedenis? Boekenredacteur Jeroen van der Kris zet vijf recent verschenen geschiedenisboeken op een rij die de moeite waard zijn, in willekeurige volgorde.

1 David de Boer en Geert Janssen (red.) De vluchtelingenrepubliek. Een migratiegeschiedenis van Nederland

Iedereen die bang is dat Nederland verandert door de komst van migranten zou er goed aan doen De Vluchtelingenrepubliek te lezen, schrijft onze recensent. Het boek staat vol voorbeelden die laten zien dat Nederland Nederland niet zou zijn zonder alle migranten die hier in de loop van eeuwen hun toevlucht hebben gezocht. Wist je bijvoorbeeld dat de ‘typisch Nederlandse’ oliebol helemaal niet typisch Nederlands is?

2 Anna Haag Vreemdeling in eigen land. Het oorlogsdagboek van Anna Haag

Het dagboek van Anna Haag vertelt het beklemmende verhaal van een gewone vrouw in nazi-Duitsland. Anders dan veel van haar landgenoten loopt ze niet achter Hitler (‘een krankzinnige’) aan. Wanhopig zoekt ze naar verklaringen waarom anderen dat wel doen. Ondertussen leeft ze continu in angst, bang dat iemand haar doorheeft. Alleen in haar dagboek kan ze zeggen wat ze wil.

3 Uwe Wittstock Februari 1933. De winter van de literatuur





Negentig jaar geleden kwam op 30 januari Hitler aan de macht. Maar hoe was de tijd daarvoor? Aan de hand van dagboeken en brieven van tal van schrijvers en kunstenaars beschrijft Wittstock hoe losbandig, beangstigend en naïef tegelijk het leven in Duitsland was in de voorafgaande jaren.

4 Ivo van de Wijdeven De macht van het verleden. Geschiedenis als politiek wapen

In de Sovjet-Unie kreeg ieder schoolkind het verhaal te horen hoe majoor Ivan Panfilov en 28 van zijn manschappen, slechts gewapend met geweren, handgranaten en molotovcocktails, hun leven gaven in een gevecht tegen achttien Duitse tanks. Een mooi verhaal, met één minpunt: het is niet waar. Het is slechts één van de vele voorbeelden van hoe autoritaire leiders de geschiedenis gebruiken voor politiek gewin, zo laat historicus Ivo van de Wijdeven mooi zien in zijn nieuwe boek. Hoe doen zij dat, vroeg hij zich af, en waarom werkt het zo goed?

5 Emir Suljagic Een landkaart van het verdwijnen. Terug naar Srebrenica

Emir Suljagic overleefde de genocide in Srebrenica. In Een landkaart van het verdwijnen gaat hij terug naar de stad en vertelt hij over zijn worsteling om verder te leven na de oorlog. Heeft hij het wel echt overleefd? Is een deel van hem niet gestorven? Het is een intens treurig boek vol verdriet, dat de lezer ervan doordringt dat sommige wonden nooit zullen helen.