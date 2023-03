Diepzeemijnbouw: wie is de baas over de oceaan?

Op de bodem van de oceaan, duizenden kilometers onder het wateroppervlak, ligt een schat aan kostbare metalen. Ze komen goed van pas bij de energietransitie en bedrijven staan te popelen om die diepzeebodem te ontginnen. Maar wetenschappers vrezen onoverzienbare milieuschade. Redacteur Hanneke Chin A Fo vertelt over de grote dilemma’s die mogelijke mijnbouw met zich meebrengt. Wie is eigenlijk de baas over de diepzee?

Lees hier het stuk dat Hanneke Chin A Fo schreef over de grondstoffen uit de diepzee.

