België verbiedt gebruik TikTok op overheidstelefoons

De Belgische federale overheid gaat personeel, waaronder ministers, verbieden nog langer TikTok op hun werktelefoons- en computers te gebruiken. Dat meldt de VRT. Het gaat om een tijdelijk verbod dat na zes maanden opnieuw wordt bekeken. Overheidspersoneel wordt daarnaast aangeraden om de app niet te installeren op persoonlijke toestellen.

Eerder deze week adviseerden de Belgische inlichtingendiensten de Belgische overheid om de app van werktoestellen te verwijderen, omdat er vermoedens bestaan dat ByteDance, het Chinese moederbedrijf achter TikTok, data over gebruikers zou delen met de Chinese overheid.

„De geopolitieke context is de afgelopen maanden zeer sterk geëvolueerd. De dreiging die uitgaat, is vandaag een stuk hoger dan een jaar geleden”, zegt de Belgische premier De Croo in een verklaring. „Er is Chinese wetgeving die het mogelijk zou kunnen maken voor Chinese veiligheidsdiensten om informatie die TikTok verzamelt, van bijvoorbeeld federale ambtenaren, in te kijken. Het is een potentieel gevaar en risico dat we verder niet willen nemen.”

Ook in Nederland wordt gekeken naar een verbod op TikTok op telefoons van rijksambtenaren. Alle vier de coalitiepartijen zijn voor een dergelijk verbod. De EU (het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad) verboden de app al eerder, en ook in landen als de VS, Canada, Australië en Denemarken wordt of is de app verboden voor overheidsmedewerkers.