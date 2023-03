‘Angstcultuur, overschrijdend gedrag en intimidatie bij NOS Sport’

De afgelopen twintig jaar kregen (oud-)medewerkers van NOS Sport te maken met seksisme, pesterijen en buitensluiten op de redactie, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van de Volkskrant.

De krant sprak voor het onderzoek met 32 medewerkers, oud-medewerkers en andere betrokkenen. Daaruit blijkt dat er een angstcultuur heerst op de redactie. Ook worden meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet serieus behandeld. Daarnaast speelt vriendjespolitiek een belangrijke rol bij de grootste sportredactie van Nederland, waardoor enkele presentatoren, verslaggevers en commentatoren zich ontastbaar wanen.

Met name vrouwen moeten het ontgelden op de redactie, blijkt uit het onderzoek. Zo krijgen ze bijnamen vanwege hun borsten. Een vrouwelijke medewerker krijgt te horen dat ze enkel was aangenomen omdat een vrouw was. Daarnaast voelen medewerkers met een migratieachtergrond zich gediscrimineerd op de redactie. Zo wordt presentatrice Aïcha Marghadi gepest op de werkvloer. Ze wordt onder meer ‘excuus-Marokkaan’ genoemd. Daarnaast wordt het woord ‘neger’ nog regelmatig openlijk gebruikt als het over zwarte sporters gaat.

Presentatoren

Een van de presentatoren die veelvuldig wordt genoemd in het artikel is Tom Egbers. Hij heeft op de redactie de reputatie niet goed om te kunnen gaan met mooie vrouwen en zou hij toenadering zoeken tot jonge stagiaires. Zo zou hij een affaire hebben gehad met een 22-jarige stagiaire. Toen deze aan het licht kwam bij zijn vrouw Janke Dekker, die nu voorzitter is van meldpunt Mores, uitgerekend voor ongewenste omgangsvormen in onder meer de televisiesector, slaat het gedrag van Egbers om in pesten en intimideren. Hij noemt haar in het bijzijn van andere collega’s „de as van het kwaad”, „het vergif” en „serpent”.

Na een gesprek met Egbers door de hoofdredactie verandert er niets, waarna de medewerker besluit op te stappen. De presentator laat in een reactie aan de Volkskrant weten spijt te hebben van de fouten die hij toen heeft gemaakt. „Ik kan het helaas niet terugdraaien.”

Een andere oud-presentator waar veel klachten over binnen zijn gekomen is Jack van Gelder. Hij zou Marghadi hebben gevraagd bij hem in bad te komen zitten. Voorafgaand aan een groot toernooi, waar een vrouwelijke collega ook naar toe zou gaan, zou hij hebben gezegd „als die hoer meegaat, ga ik niet”. Van Gelder laat in een reactie zich niet te kunnen herinneren of hij de vrouw heeft uitgescholden. Wel heeft hij Marghadi een bericht gestuurd om zijn excuses aan te bieden voor het bad-incident. „Neem van mij aan dat ik je nooit heb willen kwetsen of afschrikken.”

Reactie NOS Sport

Na de onthullingen over het programma De Wereld Draait Door, ook door de Volkskrant, deed de hoofdredactie van NOS Sport intern een oproep aan medewerkers om melding te doen van grensoverschrijdend gedrag. Daar kwamen veel meldingen binnen, waarna de hoofdredactie, onder leiding van Maarten Nooter, besloot op te stappen.

Op de vragen die de Volkskrant had voor de redactie gaf NOS Sport geen inhoudelijk antwoord. Na het lezen van het artikel liet hoofdredacteur Maarten Nooter in een reactie weten zich niet te hebben gerealiseerd hoelang grensoverschrijdend gedrag kan doorwerken. „Het algemene beeld dat de Volkskrant schetst is pijnlijk. De geluiden die hier naar voren komen, hebben ons helaas niet allemaal bereikt. Dat trekken we ons dan ook aan”, schrijft hij.