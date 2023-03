Alliander blijft aansluiten ondanks krap stroomnet: ‘Lampen kunnen gaan knipperen’

Huishoudens verduurzamen sneller dan netbeheerder Alliander aankan. Toch blijft het bedrijf in woonwijken nieuwe aansluitingen uitdelen, meldde het donderdag, met mogelijke „spanningsproblemen” tot gevolg. „Dit varieert van het korte tijd niet kunnen terugleveren van zonne-energie tot knipperende verlichting in huis.”

Het kwam al langer voor dat bedrijven door de krapte op het elektriciteitsnet moesten wachten op een stroomaansluiting, maar nu kunnen ook consumenten geraakt worden. Om hoeveel huishoudens het gaat en hoe vaak die met stroomuitval te maken krijgen, kan Alliander nog niet zeggen. „We zien het nu bij enkele huizen voorkomen, maar de verwachting is dat het de komende jaren toeneemt”, aldus een woordvoerder. Het gebeurt al vaker dat mensen met zonnepanelen geen stroom aan het net kunnen terugleveren.

Dat de energieprijzen door de oorlog in Oekraïne flink zijn gestegen, heeft huishoudens verder gestimuleerd om van het gas af te gaan of zonnepanelen neer te leggen. Ook is het aantal elektrische auto’s in tweeënhalf jaar tijd verdriedubbeld, schrijft Alliander. Al die ontwikkelingen leggen druk op het stroomnet: de netbeheerder kreeg vorig jaar ruim 43.000 aanvragen voor een zwaardere elektriciteitsaansluiting, twee keer zoveel als in 2020.

„Het is heel dubbel”, zegt de woordvoerder. Aan een kant is Alliander blij dat consumenten zo snel verduurzamen, aan de andere kant kan het bedrijf hen niet bijbenen. Komende jaren moeten er 20.000 elektriciteitshuisjes bij komen, en moet één op de drie straten worden opengebroken om nieuwe kabels te leggen. Een zware opgave, ook zonder personeels- en materiaaltekorten.

Alliander raadt consumenten aan om hun stroomverbruik zoveel mogelijk te spreiden. „Zet dus niet alle apparaten in één keer aan als je thuis komt van je werk. Het klinkt moeilijk, maar er zijn steeds meer slimme apparaten die het regelen zonder dat je het doorhebt.”

