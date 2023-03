Zeker negen doden bij nieuwe reeks Russische raketaanvallen op Oekraïne

Bij een nieuwe reeks Russische raketaanvallen op tal van plaatsen in tien Oekraïense regio’s zijn donderdag in alle vroegte zeker negen burgers gedood. Op tal van plaatsen in het land viel opnieuw de stroom uit. Ook de kerncentrale Zaporizja was enkele uren uitgeschakeld.

Volgens de Oekraïense luchtmacht vuurden de Russen zeker 81 raketten en drones af, onder meer op civiele doelen in en rond de hoofdstad Kyiv, waar zeven uur lang het luchtalarm klonk, maar ook in Odesa, Charkiv, Cherson, Lviv en Dnipro. Oekraïne stelt 34 raketten en vier drones te hebben neergeschoten. Meer dan veertig raketten raakten wel een doel, een veel hogere ratio dan de laatste maanden gebruikelijk was.

Bij de aanvallen gebruikte Rusland volgens Kyiv onder meer zes hypersone kinzjal-raketten, een nieuw type raket dat volgens het Centre for Strategic and International Studies een snelheid van 12.350 kilometer per uur zou kunnen halen, Mach 10. In tegenstelling tot kruisvluchtwapens is de kinzjal (‘dolk’) nauwelijks te onderscheppen door de Oekraïense raketverdedigingssystemen.

Vergelding

Het was de eerste massale Russische aanval vanuit de lucht sinds half februari. Volgens Moskou was het een vergelding voor een incident, vorige week in de Russische regio Brjansk, waarbij volgens Russische persbureaus „Oekraïense saboteurs terroristische aanvallen” zouden hebben uitgevoerd op een aantal dorpjes vlak bij de grens met Oekraïne. Kyiv ontkende de aanvallen en noemde de Russische beschuldigingen „een klassieke opzettelijke provocatie”.

Volgens het Russische ministerie van Defensie waren de doelen donderdag onder meer dronebases en plaatsen waar munitie wordt geproduceerd en werd het vervoer van buitenlandse wapens naar het Oekraïense leger verstoord.

Vermoed wordt dat het aantal Russische raketaanvallen afnam omdat de voorraden raketten en drones zijn geslonken

President Volodymyr Zelensky sprak donderdag zijn afschuw uit over de Russische aanvallen die volgens hem louter waren gericht op burgerdoelen. „De bezetters kunnen alleen burgers terroriseren. Dat is het enige wat zij kunnen. Maar het zal hen niet helpen. Ze zullen voor alles wat ze hebben gedaan hun verantwoordelijkheid niet ontlopen.”

Moskou begon in de herfst van vorig jaar met een reeks dodelijke raketaanvallen op Oekraïense steden, met het doel de kritieke infrastructuur van het land uit te schakelen. Gedurende de winter zaten miljoenen Oekraïners regelmatig zonder stroom, verwarming en water. Vermoed wordt dat het aantal Russische raketaanvallen de afgelopen maanden steeds verder afnam omdat de voorraden raketten en drones zijn geslonken.

Strijd om Bachmoet

Langs de frontlinie in het oosten voeren Russische en Oekraïense troepen nog altijd een bloedige strijd om Bachmoet, in het hart van de Donbas. Het vrijwel verwoeste mijnstadje, dat al sinds vorige zomer wordt belaagd door de Russen, is van drie kanten omsingeld door troepen van de Wagner Groep.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat het Oekraïense leger zich terugtrekt uit de stad. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin claimde woensdag dat zijn huurlingenleger het hele oosten van de stad heeft ingenomen, tot aan de Bachmoetka-rivier die de stad doorsnijdt. De Russen zouden volgens het Institute for the Study of War (ISW) ongeveer de helft van Bachmoet in handen hebben. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, zei woensdag dat de stad „in de komende dagen kan vallen”.

Mensen knielen donderdag bij de rouwstoet van de Oekraïense officier Dmytro Kotsiubaylo in de Oekraïense regio Ivano-Frankivsk, om hem de laatste eer te bewijzen. Kotsiubaylo kwam deze week om bij de slag om Bachmoet in de regio Donetsk. Foto Arsen Petrov / AP

Voor het verdere verloop van de oorlog, op korte termijn in elk geval, is de grote vraag, hoe ver de Russische troepen kunnen doorstoten als zij Bachmoet eenmaal in handen hebben. Westerse militaire experts zijn sceptisch over de huidige kracht van het Russische leger. De Amerikaanse inlichtingendirecteur Avril Haines zei deze week in de inlichtingencommissie van de Senaat dat de Russen in Oekraïne dusdanig zware verliezen hebben geleden dat zij niet meer de munitie of de mankracht hebben om dit jaar nog grote offensieven uit te kunnen voeren. „In het kort, wij voorzien niet dat het Russische leger zich voldoende herstelt dit jaar om grote territoriale winst te boeken.”